Загинув руфер, який перефарбував радянську зірку у Москві в український прапор

05.08.2017 11:30

У Швейцарії загинув російський руфер Олексій Широкожухов, звинувачуваний у перефарбуванні радянської зірки на багатоповерхівці у Москві в кольори українського прапора.

Про повідомив його друг Олександр Погребов.

«27 липня під час здійснення бейс-стрибка в Швейцарії загинув наш друг Олексій Широкожухов», - йдеться у повідомленні. Також інформацію підтвердив батько загиблого Широкожухова Олександр Карпухін.

Як відомо, 20 серпня 2014 року на шпилі сталінської висотки на Котельнічеській набережній Москви було вивішено український прапор, а половину зірки, що вінчає будівлю, пофарбовано в синій колір. Відповідальність за інцидент взяв на себе український руфер на ім'я Григорій, також відомий під ніком Mustang Wanted.

У цій справі було затримано чотирьох людей: Олексія Широкожухова, Олександра Погребова, Євгенію Короткову та Анну Лєпєшкіну. Згодом було затримано ще одного підозрюваного - петербурзького руфера Володимира Подрєзова.

У вересні Лєпєшкину, Короткову, Широкожухова і Погребова виправдали. У грудні того ж року було пом'якшено вирок Подрєзову - на обмеження волі строком на два роки.

Источник: vgolos.com.ua