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Захват заложников в психбольнице Львова: двое пострадавших остаются в реанимации
Всего после нападения во львовской психбольнице госпитализировали трех человек Двое пострадавших в ходе нападения и захвата заложников в психбольнице Львова остаются в реанимации, передает местное издание zaxid.net со ссылкой на руководителя областного департамента здравоохранения Ирину Микичак.
"Два человека находятся в 8 больнице, два человека были на Топольной. Угрозы для их жизни нет. Состояние пострадавших, находящихся в 8-й больницы тяжелее, потому что они в реанимации. Всем остальным оказали амбулаторную помощь, были неглубокие поверхностные порезы и травмы, которые не требуют стационара, поэтому их отпустили домой", - сообщила Микичак.
Также сообщается, что в больнице на Топольной сейчас находится один человек, поэтому всего госпитализировали трех пострадавших. Напомним, ранее сообщалось, что полиция рассказала подробности штурма психбольницы Львова, где пациент захватил заложников. Нападавшего обнаружили в одной из палат, в руках у него был кусок стекла, которым он бросил в полицейских. По словам правоохранителей, на него не действовал слезоточивый газ.
Теги: Донбасс, Львов, больница, заложники
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