Артилеристи 128-ї бригади стали кращими у зоні АТО

Екіпаж однієї з "Гвоздик" 128 ОГПБ зайняв перше місце у конкурсі на кращий артилерійський розрахунок 2С1 у рамках змагань "Зелене поле-2017".

Подарунок та відзнаки "За особливу службу" від керівництва АТО вручив командир бригади особисто, інформує прес-служба 128 бригади на своїй сторінці у Facebook.

- Наразі, відповідно до Мінських домовленостей, бойові розрахунки знаходяться у зоні відведення, проте у повній бойовій готовності. А перше місце у конкурсі підтверджує високий рівень підготовки наших артилеристів, - пишуть військові.

Тим часом, Степана Полторака просять відвести 128 бригаду для ротації через постійні обстріли.

Источник: mukachevo.net