Чиновники одного из госпредприятий разворовали 40 млн грн

06.08.2017 08:30

В ходе расследования уголовного производства прокуратурой установлено, что должностные лица одного государственного предприятия на территории Васильковского района Киевской области, действуя в сговоре с другими лицами, организовали деятельность схемы по незаконной конвертации денежных средств и формирования незаконного налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики путем регистрации на подставных лиц несуществующих юридических лиц, — сообщаетпресс-служба прокуратуры.

Так, за счет использования псевдооперации по приобретению товарно-материальных ценностей у субъектов хозяйствования реального сектора экономики, фиктивные предприятия на свои счета получили безналичные денежные средства в сумме около 40 млн грн.

Васильковским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины.

В рамках уголовного производства прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Оперативного управления Белоцерковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области проведено 12 обысков, из которых 9 — по месту регистрации и фактического проживания, а также транспортных средств должностных лиц предприятий с признаками фиктивности; 3 по месту нахождения офисных помещений предприятий выгодоприобретателей.

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято финансовые документы, электронные носители информации, документацию ряда фиктивных юридических лиц и другие вещественные доказательства, подтверждающие присвоение денежных средств государственного предприятия на общую сумму около 40 млн грн.

В настоящее время проводятся следственные действия в отношении должностных лиц предприятий, осуществили растрату вверенных им средств, участников фиктивных юридических лиц с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечивается возмещение причиненного государству ущерба.