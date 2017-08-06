«Дети на заработках»: матерей воюющих на Донбассе россиян уличили в цинизме

06.08.2017 12:51

Матери россиян, воюющих в составе оккупационных войск на Донбассе, считают, что их дети на заработках, а их работа – убивать украинцев. Об этом заявил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в эфире NewsOne.

По его словам, отсутствие у российских матерей реакции на то, что их сыновья участвуют в конфликте на востоке Украины, в какой-то степени связано с материальной компенсацией за погибших.

«Сегодня материальное положение для людей настолько важный фактор», – сказал он.

Боровой подчеркнул, что компенсация является «значительной» по российским меркам и зависит от рода войск, звания.

«Люди готовы терпеть. Это такой новый цинизм, я бы сказал», – заявил он.

По словам эксперта, об этом можно судить по матери задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева Светлане.

«Совершенно циничный подход. Материальный. Она не готова вникать в ситуацию, понимать, что это преступление. Она готова на любые компромиссы, четко понимая, что в данном случае человек просто был на заработках. И его заработок, его работа – убивать украинцев», – сказал Боровой.

Источник: zerkalo.io