Какая зарплата у первого вице-премьер-министра Кубива

06.08.2017 18:50

Зарплата Кубива за июль составила 44 тыс. гривен, его замов — от 36,5 тыс. до 82,2 тыс. гривен, госсекретаря — 63,9 тыс. гривен.

Заработная плата первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Степана Кубива за июль составила 44 тыс. гривен, его заместителей — от 36,5 тыс. до 82,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства — 63,9 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров. Сумма средств, начисленная Кубиву в июле, составила 44 012,03 гривен, из них должностной оклад — 18 000 гривен, надбавка за выслугу лет — 5 091,43 гривна, надбавка за интенсивность труда — 15 300 гривен, индексация — 220,6 гривен. В июле вице-премьеру была начислена премия в размере 5 400 гривен. Сумма удержанных налогов составила 8 582,35 гривны, из них налог с доходов физических лиц — 7 922,17 гривны, военный сбор — 660,18 гривен. Фактическая сумма, полученная Кубивым, составила 35 429,68 гривен. Зарплата Кубива за декабрь 2016 года составила 46,1 тыс. гривен, за январь — 43,6 тыс. гривен, февраль — 43,6 тыс. гривен, за март и апрель — по 43,5 тыс. гривен, за май — 43,6 тыс. гривен, за июнь — 43,8 тыс. гривен. Зарплата первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова составила 57 561,52 гривну, заместителей Юрия Бровченко — 48 118,85 гривен, Михаила Титарчука — 46 485,62 гривен, Натальи Микольской — 82 165,05 гривен и госсекретаря Алексея Перевезенцева — 63 851,15 гривну. Как сообщалось ранее, Кубив задекларировал 1 млн гривен доходов за 2013 год, 651,7 тыс. гривен доходов — за 2014 год, 183 тыс. гривен доходов — за 2015 год и 709,7 тыс. гривен доходов — за 2016 год.



Источник: delo.ua