Кличко ищет замену «Киевэнерго»

06.08.2017 09:30

Столичная власть ведет переговоры с рядом иностранных компаний о вариантах передачи в концессию теплового хозяйства города. При этом в столице создано КП «Киевтеплоэнерго», которое сможет при необходимости эффективно управлять тепловым хозяйством, — заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

Мэр напомнил, что договор о концессии с «Киевэнерго» заканчивается 31 декабря этого года. И, чтобы избежать критических аварийных ситуаций среди отопительного сезона, столичные власти решили продлить его срок до окончания отопительного сезона — то есть, до апреля 2018 года. «Состояние теплового хозяйства, тепловые сети, ряд вопросов начисления за услуги, а также качество этих услуг, которые получают киевляне, только подтверждают необходимость перемен. Сейчас работает комиссия, которая занимается возвращением имущества, которое должно отойти общине в надлежащем состоянии. То есть сейчас работа в этом направлении ведется и мы готовимся к окончанию концессии», — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что продолжаются переговоры с иностранными компаниями-инвесторами, которые могут взять в управление тепловое хозяйство столицы. В частности, интерес проявили компании из Франции, Нидерландов и Польши.

Однако, отметил Виталий Кличко, каждая из иностранных компаний понимает, что нынешнее состояние теплосетей требует значительных инвестиций. Именно поэтому столичная власть рассматривает также и возможность возвращения активов в управление городу. «Мы создали КП» Киевтеплоэнерго «, которое сегодня берет часть функций, которые выполняет «Киевэнерго». Это касается и испытания теплосетей и прокладка новых труб. То есть сейчас мы формируем команду, которая бы могла в дальнейшем взять и должным образом выполнять работу, которую до сих пор выполняло «Киевэнерго», — отметил городской голова.

Комментируя ремонт теплосетей, который сегодня происходит в городе, Виталий Кличко отметил, что замены требуют 80% трубопроводов. «Сейчас мы прокладываем трубы с применением современных технологий, которые не дают значительных энергетических потерь, потерь воды, и их можно будет эксплуатировать значительно дольше», — сказал Кличко.

Источник: hubs.ua