На Запорожской АЭС отключили от энергосети четвертый энергоблок

06.08.2017 10:10

Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции был отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта, который продлится до 24 сентября. Об этом сообщаетпресс-центр ГП НАЭК «Энергоатом».

В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3306 МВт. Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков у персонала нет.

Примечательно, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км)– 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.