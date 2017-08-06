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Начальник районного отдела полиции в Кривом Роге будет уволен из-за участия в драке
В Кривом Роге Днепропетровской области назначена служебная проверка по факту создания конфликта и участия в драке исполняющего обязанности начальника Долгинцевского районного отдела полиции города, сообщает в Facebook пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Предварительно установлено, что один из заместителей руководителя отдела полиции в Днепропетровской области создал конфликт возле кафе, который перерос в драку. К одному из развлекательных заведений города был вызван экипаж патрульной полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили правонарушителя, который вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания правоохранителей", – сказано в сообщении.
Для пресечения правонарушения гражданина доставили в Саксаганский отдел полиции Кривого Рога для составления административных материалов.
Полицейские установили, что правонарушитель работает в Долгинцевском отделе полиции Кривого Рога и в настоящее время является временно исполняющим обязанности начальника отдела.
Начата служебная проверка, правонарушитель отстранен от исполнения обязанностей.
"По результатам служебной проверки правонарушитель будет уволен из полиции – за поведение, которое недостойно сотрудника полиции", – отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
Источник: gordonua.com
Теги: Донбасс, Кривой Рог, полиция, драка
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