Начальник районного отдела полиции в Кривом Роге будет уволен из-за участия в драке

06.08.2017 11:10

В Кривом Роге Днепропетровской области назначена служебная проверка по факту создания конфликта и участия в драке исполняющего обязанности начальника Долгинцевского районного отдела полиции города, сообщает в Facebook пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Предварительно установлено, что один из заместителей руководителя отдела полиции в Днепропетровской области создал конфликт возле кафе, который перерос в драку. К одному из развлекательных заведений города был вызван экипаж патрульной полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили правонарушителя, который вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания правоохранителей", – сказано в сообщении.

Для пресечения правонарушения гражданина доставили в Саксаганский отдел полиции Кривого Рога для составления административных материалов.

Полицейские установили, что правонарушитель работает в Долгинцевском отделе полиции Кривого Рога и в настоящее время является временно исполняющим обязанности начальника отдела.

Начата служебная проверка, правонарушитель отстранен от исполнения обязанностей.

"По результатам служебной проверки правонарушитель будет уволен из полиции – за поведение, которое недостойно сотрудника полиции", – отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Источник: gordonua.com