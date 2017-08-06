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Названо найгіршого керівника облдержадміністрації
Найгiршим губернатором в Українi визнали очiльника Черкаської ОДА Юрiя Ткаченка. Вiн посiв останнє - 24-те мiсце в рейтингу, який склав Комiтет виборцiв України за пiдсумками I пiврiччя 2017 року.
Фахiвцi з'ясували, що впродовж цього часу в Черкаськiй областi вiдбувалося зниження темпiв промислового виробництва (на 3,6% за сiчень-травень), також вiдзначили проблеми в питаннi подолання корупцiї i з проведенням виборiв до об'єднаних громад 30 квiтня.
У хвостi рейтингу й очiльники Iвано-Франкiвської ОДА Олег Гончарук (20), Чернiвецької - Олександр Фищук (21), Рiвненської - Олексiй Муляренко (22) та Волинської - Володимир Гунчик (23).
А найкращими були визнанi голови Харкiвської (Юлiя Свiтлична), Тернопiльської (Степан Барна), Закарпатської (Геннадiй Москаль), Кiровоградської (Сергiй Кузьменко) та Донецької (Павло Жебрiвський) обласних державних адмiнiстрацiй.
"Свiтлична перше мiсце заслужила завдяки iнiцiативi щодо пiдвищення зарплатнi на промислових пiдприємствах областi, - розповiдає генеральний директор Комiтету виборцiв України Олексiй Кошель. - У результатi домовленостi про полiпшення рiвня оплати працi вдалося досягнути з керiвництвом заводу iм. Малишева, ХТЗ, ПАТ "Турбоатом" та держпiдприємства "Шебелинкагазвидобування".
Источник: expres.ua
Теги: Донбасс, губернатор, обладминистрация
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