ПІДВИЩЕНО ГРОШОВЕ УТРИМАННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ У ЗОНІ АТО

06.08.2017 16:34

Президент України Петро Порошенко повідомив про збільшення грошового утримання військовослужбовців Збройних Сил України певних спеціальностей. Про це повідомило його офіційне Інтернет-представництво.

Глава держави нагадав, що нещодавно підписав зміни до Державного бюджету 2017 року, якими значно підвищено фінансування ЗСУ. «Це дає можливість нам сконцентрувати на ключових напрямках наші зусилля, спрямувати ресурси і резерви. Я доручив, і Міністр оборони мене щойно проінформував, що підписаний наказ, відповідно до якого буде збільшено грошове утримання військовослужбовців певних спеціальностей, які конче потребує сьогодні українська армія», - сказав Порошенко.

За його словами, це стосується льотчиків, десантників, спецназівців, танкістів, в першу чергу механіків-водіїв, і інших напрямків, де на сьогоднішній день потрібна не лише чисельність, а й фахова підготовка і збільшення мотивації не лише моральної для якісного виконання обов'язків, покладених на військових державою.

«Крім того, прийнято рішення ще збільшити рівень грошового утримання, доплати військовослужбовців, які виконують військові обов'язки в зоні АТО. Я доручив підняти утримання на першій лінії до 10 тис. гривень на місяць, і підвищити утримання на другій лінії до 4,5 тис. гривень», - розповів Президент.

Він наголосив, що це є виконанням зобов'язань щодо пріоритетності фінансування ЗСУ і забезпечення захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, звільнення кожного клаптика нашої землі від російської агресії.

Источник: ukrainepravo.com