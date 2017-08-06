- Зірка серіалу “Менти” потрапив до бази “Миротворця”22:17
- Украинцев ждет резкое подорожание алкоголя21:51
- Компания из США инвестирует 100 млн долларов в добычу золота в Украине 21:10
- Названо найгіршого керівника облдержадміністрації 20:10
- В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок19:50
- За минулу добу в Україні зафіксовано понад 300 пожеж 19:10
- Какая зарплата у первого вице-премьер-министра Кубива 18:50
- Артилеристи 128-ї бригади стали кращими у зоні АТО18:30
- Украина возглавила международный рейтинг коррупции18:00
- ПІДВИЩЕНО ГРОШОВЕ УТРИМАННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ У ЗОНІ АТО16:34
ПІДВИЩЕНО ГРОШОВЕ УТРИМАННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ У ЗОНІ АТО
Президент України Петро Порошенко повідомив про збільшення грошового утримання військовослужбовців Збройних Сил України певних спеціальностей. Про це повідомило його офіційне Інтернет-представництво.
Глава держави нагадав, що нещодавно підписав зміни до Державного бюджету 2017 року, якими значно підвищено фінансування ЗСУ. «Це дає можливість нам сконцентрувати на ключових напрямках наші зусилля, спрямувати ресурси і резерви. Я доручив, і Міністр оборони мене щойно проінформував, що підписаний наказ, відповідно до якого буде збільшено грошове утримання військовослужбовців певних спеціальностей, які конче потребує сьогодні українська армія», - сказав Порошенко.
За його словами, це стосується льотчиків, десантників, спецназівців, танкістів, в першу чергу механіків-водіїв, і інших напрямків, де на сьогоднішній день потрібна не лише чисельність, а й фахова підготовка і збільшення мотивації не лише моральної для якісного виконання обов'язків, покладених на військових державою.
«Крім того, прийнято рішення ще збільшити рівень грошового утримання, доплати військовослужбовців, які виконують військові обов'язки в зоні АТО. Я доручив підняти утримання на першій лінії до 10 тис. гривень на місяць, і підвищити утримання на другій лінії до 4,5 тис. гривень», - розповів Президент.
Він наголосив, що це є виконанням зобов'язань щодо пріоритетності фінансування ЗСУ і забезпечення захисту суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, звільнення кожного клаптика нашої землі від російської агресії.
Источник: ukrainepravo.com
Теги: Донбасс, военные, ВСУ, Порошенко
- Кто за что воюет и кому как платят - военный эксперт о зарплатах военных ВСУ и боевиков
- Украина хочет построить армию по стандартам НАТО
- На полигоне "Десна" военных кормили говядиной с кишечной палочкой
- Украинские военные несут серьезные потери на Светлодарской дуге
- Из-за алкоголя в прошлом году 126 украинских военных погибли или стали инвалидами
- Пусть будет мир и Украина - военные поздравили украинцев с Новым годом (ВИДЕО)
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- Перлина Приазов'я: Чому військові дії пішли на користь "Меотиді"15:31
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки15:13
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием14:30
- На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме12:35
- Мариупольцы собирают митинг против повышения проезда в маршрутках11:30
- В Донецкой области суд освободил обвиняемого в убийстве 3 шахтеров 10:30
- Зірка серіалу “Менти” потрапив до бази “Миротворця”22:17
- Украинцев ждет резкое подорожание алкоголя21:51
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- Компания из США инвестирует 100 млн долларов в добычу золота в Украине 21:10
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- Названо найгіршого керівника облдержадміністрації 20:10
- В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок19:50
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- За минулу добу в Україні зафіксовано понад 300 пожеж 19:10
- Названы орехи, которые могут навредить здоровью17:11
- Мешканка Слов’янська ламає стереотипи: щасливою можна бути, незважаючи на війну і вік08:50
- Как избавиться от ночных судорог в ногах21:20
- Які продукти провокують жовтіння зубів09:10
- Самые бесполезные каши08:15
- П'ять народних рецептів проти підвищеного тиску07:49
- Скільки часу можна приймати душ21:40
- Как он мог: основные признаки мужа-изменника19:15
- Лекарства, которые всегда нужно иметь при себе18:00
- Чому у вас часто німіють руки17:23
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Захарченко сделал странное заявление
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО
- В «ДНР» начали выпускать автобусы
- Эксперт рассказал, как Трамп подарил Порошенко неожиданную «перемогу»
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности
- Крупная обувная сеть России уходит с украинского рынка