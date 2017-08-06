Порошенко присвоїв спецзвання генералів керівництву Нацполіції

06.08.2017 07:30

Голові Нацполіції Сергію Князєву присовєно звання генерала поліції другого рангу.

Президент Петро Порошенко присвоїв спеціальні звання генералів керівництву Національної поліції України.

Відповідні укази №210/2017 і №211/2017 він підписав 4 серпня 2017 року, повідомляє прес-служба глави держави в суботу.

Зокрема Порошенко присвоїв спецзвання генерала поліції другого рангу генералу поліції третього рангу голові Нацполіції Сергію Князєву.

Також президент присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу начальнику Головного управління Національної поліції в Полтавській області Олегу Беху, начальнику ГУНП у Луганській області Сергію Коміссарову, начальнику ГУНП у Миколаївській області Юрію Морозу, начальнику ГУНП у Вінницькій області Юрію Педосу.

До того ж, глава держави присвоїв у порядку переатестування спеціальне звання генерала поліції третього рангу генерал-майору міліції Миколі Лушпієнку - начальнику Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко затвердив новий зразок бойового прапора військових частин (з'єднань) ЗСУ.

Таким чином, президент вніс зміни до указу від 20 червня 2006 року. Новий документ підписано 5 серпня і набирає він чинності з дня опублікування.

В описі прапору говориться, що бойовий прапор військової частини Збройних сил України - це квадратне полотнище малинового кольору розміром 130 х 130 см із запасом для кріплення до древка.

Источник: glavcom.ua