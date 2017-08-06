Украина возглавила международный рейтинг коррупции

06.08.2017 18:00

Украина заняла первое место в рейтинге коррупции среди 41 страны мира, сообщает «ДонПресс».

Согласно данным международного исследования Ernst & Young, посвященного рискам мошенничества в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке 88% респондентов из числа менеджеров украинских компаний ответили, что коррупция широко распространена в бизнес-среде страны.

При этом странами с самыми низкими проявлениями коррупции оказались Дания, Норвегия и Финляндия.

Исследование показывает, что 77% членов совета директоров или старших менеджеров утверждают, что они могли бы оправдать неэтичное поведение для того, чтобы помочь бизнесу выжить, при этом каждый третий из них готов предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продление контракта.

В то же время 77% глобальных респондентов согласны с тем, что судебное преследование отдельных лиц поможет предотвратить мошенничество, взяточничество и коррупции среди руководителей.