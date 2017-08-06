Украинцев ждет резкое подорожание алкоголя

06.08.2017 21:51

В Украине уже вскоре на 10-15% могут подорожать все алкогольные напитки. Кабинет министров разработал постановление, которое предусматривает повышение акцизов на алкогольные напитки и повышение минимальных цен на крепкие напитки. Часть экспертов считает: чем выше налоги, тем быстрее будет расти теневой сектор. Сайт "Сегодня" выяснил, как изменятся цены на алкогольные напитки и как не купить нелегальный продукт.

Последний раз минимальные цены на алкоголь пересматривали в ноябре 2016 года. В Министерстве экономического развития и торговли уверены: с того момента ситуация на рынке кардинально изменилась и сейчас назрела необходимость цены поднимать. Если минимальные цены вырастут, продавцы смогут пересмотретьценники на алкоголь в сторону увеличения, а украинцам придется платить больше.

"Предлагается осуществить корректировку размеров минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных. На водку и ликеро-водочные изделия цены увеличат на 7,64 – 11,3%; виски, ром и джин – на 3,5 – 4,6%; коньяк (бренди) – на 3,4 – 6,1%; вин с добавлением спирта, игристое и вермуты – на 1,7 – 1,8%", – говорится в проекте постановления Кабмина о повышении цен.

К примеру, если раньше бутылка водки (0,75 литра) должна была стоить не меньше 69 гривен, после пересмотра минимальных цен напиток подорожает почти на десять гривен. Вермуты и вина подорожают примерно на три-четыре гривни,

Насколько могут повысить цены:

0,7 литра водки – 79,55 гривни

Трехзвездочный коньяк – 119,46 гривни

Параллельно с этим Кабинет министров зарегистрировал законопроект о повышении акцизов на алкоголь. Так, производителям алкоголя придется платить в бюджет на 8-11% больше. Такое решение, уверен директор Ассоциации поставщиков в торговые сети Алексей Дорошенко, приведет к подорожанию алкоголя на 15%. При этом учитывая, что нелегальный продукция может быть в несколько раз дешевле, такое решение, уверен эксперт, может сыграть на руку "теневым производителям".

Как отмечают в Министерстве финансов, подорожание алкоголя на общую инфляцию в Украине не повлияет. В среднем семья тратит на спиртные напитки 2,4% своего бюджета. "Данное повышение не окажет существенного влияния на уровень потребительской инфляции в Украине, поскольку расходы на приобретение алкогольной продукции, по данным Государственного комитета статистики, составляют около 2,4% ", – отметили в ведомстве.

Источник: facenews.ua