Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок

06.08.2017 19:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Харьковской области погиб полуторогодовалый ребенок

В Харьковской области было найдено тело 1,5-годовалой девочки в пруду.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели 1,5-годовалой девочки, тело которой было найдено в пруду в с.Александровка Золочевского района Харьковской области.

"Установлено, что мать по месту жительства уложила спать свою дочь, а сама на не продолжительное время пошла к соседке в гости, входную дверь не закрывала. Вернувшись домой, обнаружила отсутствие дочери, о чем сообщила мужу, который находился на работе. Во время поисков ребенка местный житель обнаружил в пруду тело ребенка и вместе с местными жителями вытащил его из воды", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Видимых признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.

Следователи Золочевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: telegraf.com.ua

 



Теги: Донбасс, ребенок, погибший, Харьковская область
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх