В этом году гражданство Украины получили около 8 тысяч человек

06.08.2017 15:50

По состоянию на 1 августа 2017 гражданство Украины получили 7 тысяч 678 человек. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в МИД Украины, передает «Слово и Дело».

«В 2017 году (по состоянию на 01.08.2017 г.) получили гражданство Украины 7 тысяч 678 человек», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 2,5 года, в период с 2014 года по второй квартал 2017 года, получили гражданство Украины 44 тысячи 826 человек.

За последний год до 100 граждан России попросили об убежище в Украине.

С 2014 года по август 2017 гражданство Украины прекратили 21 тысяча 802 человека.

Как известно, МИД просит украинцев не поддаваться на провокации относительно гражданства РФ.