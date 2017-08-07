40 советов как спастись от жары без кондиционера

Кондиционеры – не только дорогое удовольствие, но еще и вредно для здоровья (сушит воздух, в нем собирается много пыли и бактерий). К тому же кондиционеры потребляют очень много энергии, что отрицательно сказывается на экологии в целом. Оказывается, без кондиционеров можно жить (без них жили наши родители и дедушки с бабушками). 40 советов как же спастись от жары дома, на работе и в машине.

Повесьте на окна шторы или жалюзи. Если свет попадает в комнату, он поднимает температуру жилища на 3-10 градусов, при этом создается еще и парниковый эффект.

Окна можно заклеить отражающей пленкой, а осенью снимать ее. Такая пленка стоит недорого, а эффект дает. Как вариант можно пленку пришивать к шторам со стороны окна.

Купите вентилятор (он в разы дешевле кондиционера). Под вентилятор или напротив него поставьте несколько бутылок с замороженной водой или тарелку со льдом. Так вы создадите эффект кондиционера (будет дуть холодный воздух). Недостаток вентилятора - потребляет много электроэнергии.

Днем окна помещений закрывайте, а рано утром или по вечерам, устраивайте сквозняк. Этим вы охлаждаете помещение. Ночью спите с открытым балконом или окнами настежь.

Замените лампы накаливания на флуоресцентные или светодиодные. Они выделяют на 80% меньше тепла, чем лампы накаливания.

Самый простой способ охладиться – выпить напитки со льдом (можно воду с холодильника). Пейте небольшими порциями, этим вы избежите не только переохлаждения горла, но и лишнего потоотделения.

Если есть возможность, регулярно принимайте душ прохладный или теплый. Прохладный душ снизит температуру тела, а теплый даст вам иллюзию того, что температура в комнате ниже, чем есть на самом деле. Кроме того, душ увлажнит кожу, что очень актуально в жару.

В самый жаркий период дня оберните вокруг головы или шеи мокрое полотенце.

Старайтесь не пользоваться плитой и духовкой. В жару, как правило, не хочется есть, это естественная реакция. Ешьте свежие овощи и фрукты или перекусывайте холодными закусками.

Возьмите пример с домашних животных, они малоподвижны в жару. Попробуйте и вы снизить свою активность в жаркое время суток, раньше вставайте или делайте дела вечером.

Если от жары сложно уснуть, за пару часов до сна сложите постельное белье в полиэтиленовый пакет и положите в холодильник. Со временем, конечно же, постель нагреется, но засыпать будет куда приятнее. Кроме того, постельное белье и подушки должны быть из легких и натуральных тканей.