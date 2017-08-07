Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

40 советов как спастись от жары без кондиционера

07.08.2017 07:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
40 советов как спастись от жары без кондиционера

Кондиционеры – не только дорогое удовольствие, но еще и вредно для здоровья (сушит воздух, в нем собирается много пыли и бактерий). К тому же кондиционеры потребляют очень много энергии, что отрицательно сказывается на экологии в целом. Оказывается, без кондиционеров можно жить (без них жили наши родители и дедушки с бабушками). 40 советов как же спастись от жары дома, на работе и в машине.

Как спастись от жары дома?

  1. Повесьте на окна шторы или жалюзи. Если свет попадает в комнату, он поднимает температуру жилища на 3-10 градусов, при этом создается еще и парниковый эффект.

  2. Окна можно заклеить отражающей пленкой, а осенью снимать ее. Такая пленка стоит недорого, а эффект дает. Как вариант можно пленку пришивать к шторам со стороны окна.

  3. Купите вентилятор (он в разы дешевле кондиционера). Под вентилятор или напротив него поставьте несколько бутылок с замороженной водой или тарелку со льдом. Так вы создадите эффект кондиционера (будет дуть холодный воздух). Недостаток вентилятора - потребляет много электроэнергии.

  4. Днем окна помещений закрывайте, а рано утром или по вечерам, устраивайте сквозняк. Этим вы охлаждаете помещение. Ночью спите с открытым балконом или окнами настежь.

  5. Замените лампы накаливания на флуоресцентные или светодиодные. Они выделяют на 80% меньше тепла, чем лампы накаливания.

  6. Самый простой способ охладиться – выпить напитки со льдом (можно воду с холодильника). Пейте небольшими порциями, этим вы избежите не только переохлаждения горла, но и лишнего потоотделения.

  7. Если есть возможность, регулярно принимайте душ прохладный или теплый. Прохладный душ снизит температуру тела, а теплый даст вам иллюзию того, что температура в комнате ниже, чем есть на самом деле. Кроме того, душ увлажнит кожу, что очень актуально в жару.

  8. В самый жаркий период дня оберните вокруг головы или шеи мокрое полотенце.

  9. Старайтесь не пользоваться плитой и духовкой. В жару, как правило, не хочется есть, это естественная реакция. Ешьте свежие овощи и фрукты или перекусывайте холодными закусками.

  10. Возьмите пример с домашних животных, они малоподвижны в жару. Попробуйте и вы снизить свою активность в жаркое время суток, раньше вставайте или делайте дела вечером.

  11.  Если от жары сложно уснуть, за пару часов до сна сложите постельное белье в полиэтиленовый пакет и положите в холодильник. Со временем, конечно же, постель нагреется, но засыпать будет куда приятнее. Кроме того, постельное белье и подушки должны быть из легких и натуральных тканей.

  12. Держите возле кровати бутылку с холодной водой, чтобы ночью вы могли смочить горло и протереть лицо, не вставая с кровати.

 

Как спастись от жары на работе?

  1. Одевайтесь с умом – летом легче всего переносить жару в просторной одежде светлых тонов из натуральных тканей, идеально из хлопка.

  2. Если ехать до работы далеко, запаситесь холодной водой, для этого на ночь положите бутылку с водой в морозильник. Вода будет медленно размерзать, и вы долго сможете пить холодную, а потом прохладную воду, правда, по глоточку.

  3. Не лишним в жару носить с собой веер и платочек. Платочек можно смочить водой и протереть лицо и руки в душном транспорте. Ну и ветерком от веера вы порадуете и себя, и ближнего.

  4. Летом старайтесь избегать макияжа, кремов и антиперспирантов. Вашей коже и так тяжело дышать.

  5. На рабочем столе поставьте маленький аквариум, не обязательно с рыбками. Вода будет испаряться и немного охлаждать воздух.

  6. Держите возле себя маленький пульверизатор и периодически сбрызгивайте себе лицо, руки и пространство вокруг.

  7. Пейте зеленый чай, он хорошо регулирует теплообмен.

  8. В офисе хорошо иметь растения с большими листьями (бегония или фикус), оросив их водой, вы долго будете наслаждаться влагой вокруг себя.  

  9. В обеденный перерыв постарайтесь меньше есть тяжелой еды (мясо, пирожные), ограничьтесь салатиком или фруктами.

  10. Все важные дела постарайтесь сделать в первой половине дня, пока солнце еще не такое жаркое.

  11. Как вариант, можно поставить маленький вентилятор под стол, он будет обдувать ноги, тем самым охлаждая все тело, да и шума от него почти нет.

 

Как спастись от жары в машине?

  1. На все стекла автомобиля повесьте солнцезащитные шторки на присосках. Они помогут снизить температуру в салоне на 5-7 градусов.

  2. Приобретите холодильник для автомобиля и всегда держите в нем кубики льда и воду. Кубиком можно легко протереть лицо и шею, а холодную воду взять с собой в офис.

  3. Установите «зеркальный» экран на ветровое стекло (края зажмите дверями). Если устанавливать экран внутри (как делают многие), то отраженное им тепло и солнечный свет остаются в салоне.

  4. Чем чище ваш автомобиль, тем лучше от него отражается солнечный свет. Почаще мойте и полируйте свою машину.

  5. На заднее сидение автомобиля положите сумку с пластиковыми бутылками с замороженной водой или резиновые грелки со льдом, воздух в машине будет прохладнее.

  6. В салоне автомобиля используйте эфирное масло хвойных деревьев. При вдыхании дает освежающий эффект.

 

Общие рекомендации:

  1. Ходите босиком по земле, траве и дома.

  2. Воду замените овощами и фруктами, в которых много воды (огурцы, помидоры, арбуз). Они не только утолят жажду, но и насытят организм витаминами и минералами.

  3. Охлаждающим эффектом обладают хурма или бананы, а также фрукты и овощи зеленого и белого цветов.

  4. Старайтесь больше времени проводить у воды. Но помните, при высокой температуре не рекомендуется нырять в воду, т.к. из-за перепада температур может быть спазм сосудов сердца.

  5. В жару откажитесь от алкоголя, в том числе и пива (оно обезвоживает) и от кофе – это лишняя нагрузка на сосуды. Лимонад крайне не желателен, т.к. в нем много сахара и он повышает давление, что нежелательно в жару.

  6. В жару лучше пить воду с лимоном, минеральную воду, фреши, компоты.

  7. По возможности выходите на улицу до 11 часов или после 17 часов дня.

  8. Летом всегда высокий уровень ультрафиолетового излучения. Носите головной убор, например, шляпу с широкими полями, надевайте очки от солнца, а открытые участки тела смазывайте солнцезащитным кремом.

  9. Принимая душ, старайтесь не пользоваться моющими средствами, они сушат кожу. Душ и так прекрасно смоет пот и очистит кожу.

  10. Старайтесь днем не включать компьютер и другие энергопотребляющие приборы. Это поможет сохранить вам прохладу в комнате.

  11. Любая жара легче переносится за городом. Если есть такая возможность, езжайте в деревню отдохнуть, поесть натуральных овощей и фруктов.

  12. Адаптируйтесь. Ведь люди жили без кондиционеров сотни лет, а многие и сейчас продолжают жить.  Ведите здоровый образ жизни, поддерживайте хорошую физическую форму, и при любой погоде вы будете чувствовать себя комфортно.

Елена, www.vitamarg.com



Теги: Донбасс, погода, советы, кондиционер, вентилятор, жара
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх