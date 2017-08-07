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​Россия поставит в Крыму телевышку для глушения сигнала из Украины

07.08.2017 20:32
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&#8203;Россия поставит в Крыму телевышку для глушения сигнала из Украины

Россия планирует построить в оккупированном Крыму телебашню вблизи Джанкоя, чтобы противодействовать сигналу украинской вышки в Чонгаре Херсонской области.

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в своем Facebook.

"Чонгарская башня создает для россиян проблемы в Северном Крыму. Именно поэтому оккупационная власть планирует в 2018 году за государственный счет строительство собственной башни неподалеку Джанкоя, для противодействия Чонгару, высотой 151 метр - РТС "Соленое озеро", - написал Костинский.

По его словам, на такой бессмысленный проект будут потрачены миллионы рублей из государственного бюджета РФ, когда у них есть проблемы с энергетикой, водой и социальными выплатами. В РФ специально идут на такой шаг, чтобы противодействовать трансляции украинских телеканалов чонгарской башней.

"Пока они будут пытаться отвечать на наши шаги, будем продолжать реализацию Стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и на территорию Крыма", - добавил Костинский.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым
 
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