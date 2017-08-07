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Блогер: важливі підприємства знову віддають Фірташу, Ахметову і Коломойському

07.08.2017 19:38
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Блогер: важливі підприємства знову віддають Фірташу, Ахметову і Коломойському

Блогер Макс Михайленко на персональній сторінці в соціальній мережі оцінює нову ініціативу щодо приватизації державного майна. До чого це може призвести він розповідає на персональній сторінці в соціальній мережі, - інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер повідомляє, що на приватизацію виносяться вісім обленерго по всій Україні. Вгадати їх покупців нескладно – як і раніше, ними стануть фірташі, ахметови, коломойські та бабакови. Хіба щось зможе стати їм на перешкоді? Може, держава повернула пакети акцій обленерго, які належали цим сумнівним персонажам, назад у державну власність? Звісно ні, тому й зараз вони докуплять собі пакети акцій, працюючи під прикриттям різноманітних офшорних фірм та компаній.

За всю історію приватизації в Україні можна загадати хіба одного нормального покупця – Міттал-Стіл. Досвід ОПЗ показує, що заробити на такій приватизації Україна зможе хіба $650 мільйонів, що нераціонально. Навіть 6 мільярдів – це явно замало. Нормальним показником було б 50 мільярдів, але у такому разі всі зав’язнуть в корупції по вуха. Коротше кажучи, абсолютно незрозуміло навіщо було так ускладнювати собі життя – можна було б продати обленерго великим ТНК. Але тоді довелося б наводити в них лад з точки зору балансу, боргів, активів тощо, що для наших «господарників» часто непідйомне завдання. Винятком слугують хіба «Нафтогаз» та «Укравтодор», які, на щастя, ще не надумали продавати, - зауважує блогер.



Теги: Украина, Донбасс, Ахметов , предприятие, Фирташ, Коломойский
 
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