Частичная монетизация субсидии: как работает схема

07.08.2017 09:23

Стало известно, как украинцы могут монетизировать сэкономленные на коммуналке деньги

Так, те жители Украины, которые имеют субсидии на оплату жилкомуслуг, но не использующие их в полном объеме, в течение месяца могут получитьживые средства.

Как сообщили в Кабмине, в списки для получения денежной компенсации за экономию включены около 2 млн человек. Соотвественно, каждая третья семья может получить от государства 700 грн при экономии не менее 100 куб. м газа и 135 грн при экономии не менее 150 кВт*ч «тока», но только при условии, что он используется для обогрева жилья, а не для для его освещения.

Для того, чтобы получить сэкономленные деньги, необходимо обратиться в подразделение Минсоцполитики по месту жительства.

«Из 1580 предприятий, предоставляющих услуги по электро- и газоснабжению, уже 1550 подали органам соцзащиты населения списки (потребителей, у которых есть переплата. Все, кто обратится в органы соцзащиты с заявлением и будет в списках, должны написать заявление на получение компенсации. Пока за деньгами, по данным Минсоцполитики, обратились менее половины тех, кому она положена, — около 800 тыс. чел», — пояснили в Кабмине.

Выплаты субсидиантам должны состоятся в сентябре- октябре 2017 года.

Напомним, опрос в Украине показал, что население стало больше экономить и урезать свои расходы.

Ранее в здание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ворвались разъяренные активисты. «Следует прекратить комиссии», — воскликнул один из активистов, после чего в сторону главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка полетел ботинок.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Segodnya