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Гройсман пообіцяв, що піднімати пенсійний вік не будуть
На власній сторінці у соціальній мережі глава українського уряду Володимир Гройсман повідомив, що у Кабміні не розглядають можливості підняття пенсійного віку. Про це передає replyua.net.
«Ми проведемо пенсійну реформу, не піднімаючи пенсійний вік. Вже у жовтні місяці розмір пенсій буде піднято для дев’яти мільйонів наших співгромадян, а нечесне оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів скасують. У майбутньому перерахунок пенсій буде здійснюватися у автоматичному режимі», - написав глава Кабміну.
Більше того, прем’єр запевнив, що Пенсійний фонд буде бездефіцитним і це забезпечить ресурс для зростання розміру пенсій у майбутньому. Володимир Гройсман принагідно нагадав, що під час розгляду у першому читанні за реформу пенсійної системи проголосувало 282 депутати, які представляють більшу частину депутатських груп і фракцій, а ще деякі незалежні депутати. Прем'єр-міністр висловив переконання, що дані законодавчі зміни зможуть пройти без суттєвих змін друге і третє читання.
Нагадаємо, що депутати ВР в першому читанні підтримали законопроект №6614, який є частиною пакету пенсійної реформи.
Теги: Донбасс, возраст, пенсионная реформа, Гройсман
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