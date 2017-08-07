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Как ускорить процесс перевода пенсии из одной области в другую

07.08.2017 18:48
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Как ускорить процесс перевода пенсии из одной области в другую

Не стоит полагаться на государственные службы доставки

"Пытаюсь перевести мамину пенсию из Полтавской области в Киевскую уже больше двух месяцев. А пока мама сидит в ожидании документов, никак не может оформить субсидию, потому что справку о пенсии негде взять — из Полтавы дело ушло, а в Киев еще не пришло. Есть ли какие-то сроки перевода документов, которые сотрудники пенсионного фонда не должны нарушать?" — Ирина Ковелько, г. Киев.

Отвечает Марина Медведевадиректор "Центра пенсионного права":

"Закрепленных законодательно сроков нет. Это действительно продолжительный в наших реалиях процесс, который растягивается на 2—3 месяца. Помимо того, что дело долго доставляют, оно еще и проходит заново проверку на новом месте: пенсию еще раз пересчитывают. В процессе нередко бывает, что даже размер пенсии меняется (как в большую, так и в меньшую сторону). Легче самостоятельно привезти пенсионное дело из пенсионного фонда в другой или похлопотать о курьерской доставке. Это позволит сэкономить около месяца. На перерасчет вы никак повлиять не сможете: тут останется только ждать.

Касаемо второго вопроса, о субсидии. Нужно предоставить управлению социальной защиты справку, что человек получает пенсию и в каком размере. Тот пенсионный фонд, где он ее получал раньше, должен выдать этот документ в день обращения, и проблем с субсидией быть не должно".

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Украина, Донбасс, пенсия, субсидия
 
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