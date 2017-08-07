- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Пентагон использует Украину для политических игр с Россией - эксперт14:12
- Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО13:52
- Стало известно, какие страны приняли больше всего беженцев с Донбасса13:10
- "Вся эта история изначально была начата для того чтобы легализовать захват Крыма", - Пономарев рассказал, в какую ловушку Кремль себя загнал войной на Донбассе09:12
- Украинский диссидент объяснил, как остановить войну на Донбассе22:00
- Банкиры объяснили причину обвала доллара21:48
- Открыта большая охота на боевиков: украинцам дали рекомендации21:00
- Саакашвілі заявив, що Польща та США не мають питань до його українського паспорта20:48
- Россия поставит в Крыму телевышку для глушения сигнала из Украины20:32
Как вырастут цены на продукты осенью
Стало известно, как изменятся цены на продукты в Украине с наступлением осени
Эксперты сходятся во мнении, что большинство продуктов будет дорожать. Это связано с анонсированным на этот период повышением цен на энергоносители.
Экономический эксперт Андрей Новак считает, дефляция, которую мы наблюдаем в июле и августе — традиционная ежегодная тенденция.
«Это результат сезона отпусков, граждане сдают валютные сбережения, чтобы поехать на отдых. Большинство людей сейчас отдыхает в Украине, так и идет незначительное укрепление гривны относительно доллара. Если к этому добавить сезонный фактор, в результате получим нулевую инфляцию или дефляцию», — пояснил он.
Однако уже осенью, по мнению экономиста, инфляция восстановится. Совокупная инфляция за первое полугодие 2017 составила 15,6%, несмотря на то что Кабмин рассчитывает, что к концу года она снизится до 9,1%.
Поэтому, украинцам стоит ожидать подорожания ряда продуктов питания: мяса и молочных продуктов.
«Повышение цен на продукцию из мяса произошло потому, что вырос экспорт. То же касается и молочной продукции. На внутреннем рынке продукции меньше, но спрос остается высоким. Поэтому растет цена на мясо и «молочку». Итак, украинцам придется снова пересматривать структуру своего потребления, поскольку на продукты питания останется меньше из-за подорожания ЖКХ-услуг и транспортных услуг»,- подчеркнул Андрей Новак.
Напомним, в Кабинете Министров рассматривают вопрос о повышении акцизного налога на сигареты с 445,56 до 495,46 гривны/1 000 штук, на пиво с 2,78 до 3,09 гривны/литр и на этиловый спирт с 126,96 до 141,18 гривны из расчета за 1 л 100% спирта.
А аналитик Сергей Куюн говорит, что тенденция к снижению цены на бензин марки А-95 продолжится в течение второй половины лета. Стоимость упадет минимум на гривну, то есть ниже 24 грн/л.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на 24tv.ua
Теги: Донбасс, цена, продукты, осень
- Нищета вынуждает жителей оккупированного Донбасса обменивать ценные вещи на еду
- Доказано: в Донбассе завышают цены на продукты
- В Краматорске дешевеет гречка
- Что будет с ценами на продукты в ноябре
- Во сколько обойдется новогодний стол жителям оккупированного Донецка
- Рыночный сбор "ударил" по карману донецких торговцев
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО13:52
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский13:32
- Ночью в морги Донецка поступило 3 "200-х", двое из них россияне: стало известно о новых потерях “ихтамнетов” на Донбассе12:50
- В "ДНР" на горловской шахте Ленина завалили копер и начали резать на металлолом12:11
- Главарь террористов "ЛНР" Плотницкий устроил массовую зачистку "идейных новороссов", которые приехали из РФ на Донбасс за "ру**ким миром": бывший пленный боевиков Руденко рассказал сенсационные подробности11:52
- Незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" испепеляют Новотошкосвское - по поселку выпущено 6 снарядов из 120-мм минометов11:32
- ОБСЕ требует от ВСУ разминировать мост в Счастье11:09
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
- Хакеры атаковали cайт "Укрпочты"14:50
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Отель Трампа украсили изображением "братана-Путина" (ВИДЕО)14:20
- Пентагон использует Украину для политических игр с Россией - эксперт14:12
- Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО13:52
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский13:32
- Стало известно, какие страны приняли больше всего беженцев с Донбасса13:10
- Ночью в морги Донецка поступило 3 "200-х", двое из них россияне: стало известно о новых потерях “ихтамнетов” на Донбассе12:50
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».12:31
- Назван лучший напиток для омоложения организма07:48
- Щоденні звички, які провокують передчасне старіння22:15
- Какой косметикой нельзя делиться20:16
- Три "корисні" рослинні олії, які негативно впливають на організм19:20
- Чотири натуральних продукти, які відбілять ваші зуби15:55
- КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОПАСНЫХ МАГНИТНЫХ БУРЬ13:55
- Украинцев косит инфекция: как защитить себя и близких12:47
- Як позбутися акне і прищів за допомогою банана12:15
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках08:55
- Захарченко сделал странное заявление
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Банкиры объяснили причину обвала доллара
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием
- Открыта большая охота на боевиков: украинцам дали рекомендации
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках
- Украинский диссидент объяснил, как остановить войну на Донбассе
- Барабанщицы-полицейские из Мариуполя поразили своим выступлением всю страну
- В Донецке и Луганске выступил запрещенный в Украине певец