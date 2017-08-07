Лунное затмение: когда смотреть в Украине

07.08.2017 12:30

В ночь на вторник, 8 августа в Украине при благоприятной погоде можно будет наблюдать интересное астрономическое явления — частичное теневое лунное затмение

Тень от Земли «съест» южную четвертинку полной Луны, а освещенная часть спутника у границы тени покраснеет. Весь процесс займет около двух часов, лучше всего затмение будет видно в 23:20. Заметить начало частичного затмения можно примерно за час до максимума, в 22:23.

Это довольно интересное явление, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой.

Следующее лунное затмение состоится 31 января 2018 года.

Ранее стало известно, как из космоса выглядит смертоносный «Нору», надвигающийся на землян.

Напомним, в Украине продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Моя основная космическая мечта», объявленный политической партией «ОСНОВА». Согласно правилам конкурса, участник должен записать короткий видеоролик, в котором должен рассказать о своей мечте, и как она может изменить мир к лучшему.

Источник: Politeka