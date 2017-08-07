На Киевщине поймали "динозавра", воровавшего кабачки

07.08.2017 12:00

Жительница села Крушинка Киевской области обратилась за помощью к команде спасения животных в Киеве. Женщина сообщила, что у нее по огороду уже несколько недель ходит динозавр и ест кабачки, сообщает сайт "Час Пик".

Несмотря на кажущуюся странность заявления, женщина довольно подробно описала внешность динозавра и его размеры. Комнада выехала на место происшествия, в село Крушинка, где на кусте возле частного дома обнаружили крупную игуану. Игуана, видимо, сбежала у кого-то довольно давно, т.к. несмотря на существенные размеры (более метра в длину), сопротивления она не оказала и была очень истощена и обезвожена.

Сейчас игуана госпитализирована в ветклинику Киевского зоопарка, где ее лечением займутся специалисты-герпетологи.