Насалик запевнив, що ціни на газ на електроенергію поки що не будуть зростати

07.08.2017 10:34

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України поки що не вважають за необхідне підвищувати вартість електроенергії , а також оприлюднили схему, якою зростання вартості газу не передбачається. Як передає replyua.net, таку думку в інтерв'ю програмі «Перша Шпальта» на «UA: Перший» оприлюднив Ігор Насалик, очільник енергетичного відомства України.



«Коли мова йде про зростання у подальшому вартості електричної енергії, то я не помітив у балансі, який буде нами представлено у НКРЕКУ, підстав для того, аби вартість електроенергії зростала. Навпаки, наразі є підстави для її зниження у подальшому», - сказав урядовець. Більше того, міністр підкреслив, що блакитне паливо для українців поки не подорожчає. «У міністерстві розроблена схема, яка не пропонує підвищувати вартість газу», - пояснив Ігор Насалик.



Зазначимо, що фінансовий план компанії НАК «Нафтогаз України» передбачає зростання вартості газу для населення з жовтня поточного року на 18,84%, або на 931 гривень за тисячу кубометрів, до 5 тис. 873 гривень за тисячу кубометрів без податку на додану вартість.