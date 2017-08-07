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Осенью будет мобилизация - политик (видео)
Осенью в Украине пройдут масштабные акции протеста
Это утверждает ветеран АТО, заместитель председателя общественно-политического движения «Справедливость» Валентина Наливайченко Руслан Колесников.
По его словам, среди тех, кто поведет людей на улице будет и экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской ОГА, а ныне лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили.
«Он вернется. Надо признать, что лишение его гражданства — это чисто политическое решение», — убежден Колесников.
По его словам, ни одна страна не признала уголовные производства, которые открыли против Саакашвили в Грузии.
Также политик добавил, что возникает вопрос, почему не лишат гражданства десятки нардепов из Верховной Рады, имеющих двойное гражданство, которые выводят десятки миллиардов долларов в оффшоры. Или «предателя-Януковича, террористов Захарченко, Плотницкого? Если это правда, то нужно, чтобы она была во всем. Иначе, мы просто потеряем государство», — отмечает он.
«А осенью — да, мы действительно мобилизуемся. У нас уже более трехсот штабов по всей стране, которые занимаются, в том числе, мобилизацией людей. Осенью присоединятся еще пять политических сил, уже присоединились более двухсот общественных организаций. Мобилизация будет, но это будет общественный тип мобилизации», — подытожил Колесников.
Напомним, ранее Колесников рассказал, что сейчас самый успешный бизнес — это власть. Также он указал на ошибки нынешнего столичного мэра.
Полное интервью читайте здесь.
Теги: политика, Украина, Донбасс, осень, мобилизация
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