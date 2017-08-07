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Саакашвілі заявив, що Польща та США не мають питань до його українського паспорта

07.08.2017 20:48
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Саакашвілі заявив, що Польща та США не мають питань до його українського паспорта

Колишній глави Одеської ОДА та екс-президент Грузії заявив, що він прибув до Польщі, користуючись українським паспортом, попри нещодавній указ президента Петра Порошенка про позбавлення його українського громадянства, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відповідну заяву Саакашвілі оприлюднив під час виступу в Варшаві. Він зазначив, що не вважає свій український паспорт іграшкою. Політик розповів, що він прибув до аеропорту в США, сів на літак і ні в кого не виникло питань щодо його документів, хоча «Аваков і зустрічався з послом США, щоб попередити, аби американці не випустили його за «недійсним» паспортом». Опісля екс-голова Одеської ОДА прибув до Польщі, де його, як зазначив сам політик, зустріли з посмішкою та словами «Ласкаво просимо!». Саакашвілі вкотре заявив, що указ Порошенка є незаконним і його, за словами політика, не визнають західні країни. Саме тому у нього і не виникло проблем з пересуванням через кордон, зауважив Саакашвілі. 

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявляв, що вважає указ Петра Порошенка політично вмотивованим і таким чином президент хоче позбутися політичних конкурентів. 



Теги: США, Донбасс, Польша, паспорт, Саакашвили
 
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