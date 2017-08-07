- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Пентагон использует Украину для политических игр с Россией - эксперт14:12
- Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО13:52
- Стало известно, какие страны приняли больше всего беженцев с Донбасса13:10
- "Вся эта история изначально была начата для того чтобы легализовать захват Крыма", - Пономарев рассказал, в какую ловушку Кремль себя загнал войной на Донбассе09:12
- Украинский диссидент объяснил, как остановить войну на Донбассе22:00
- Банкиры объяснили причину обвала доллара21:48
- Открыта большая охота на боевиков: украинцам дали рекомендации21:00
- Саакашвілі заявив, що Польща та США не мають питань до його українського паспорта20:48
- Россия поставит в Крыму телевышку для глушения сигнала из Украины20:32
Саакашвілі заявив, що Польща та США не мають питань до його українського паспорта
Колишній глави Одеської ОДА та екс-президент Грузії заявив, що він прибув до Польщі, користуючись українським паспортом, попри нещодавній указ президента Петра Порошенка про позбавлення його українського громадянства, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну заяву Саакашвілі оприлюднив під час виступу в Варшаві. Він зазначив, що не вважає свій український паспорт іграшкою. Політик розповів, що він прибув до аеропорту в США, сів на літак і ні в кого не виникло питань щодо його документів, хоча «Аваков і зустрічався з послом США, щоб попередити, аби американці не випустили його за «недійсним» паспортом». Опісля екс-голова Одеської ОДА прибув до Польщі, де його, як зазначив сам політик, зустріли з посмішкою та словами «Ласкаво просимо!». Саакашвілі вкотре заявив, що указ Порошенка є незаконним і його, за словами політика, не визнають західні країни. Саме тому у нього і не виникло проблем з пересуванням через кордон, зауважив Саакашвілі.
Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявляв, що вважає указ Петра Порошенка політично вмотивованим і таким чином президент хоче позбутися політичних конкурентів.
Теги: США, Донбасс, Польша, паспорт, Саакашвили
- Саакашвили не может выехать из США и вернуться в Украину, поскольку его паспорта аннулированы
- Польша и США начали совместные военные учения
- Трамп «подарит» Польшу РФ ради антикитайского союза
- Специальный самолёт везёт пострадавших активистов на лечение в Польшу
- На новых польских паспортах планируют изобразить Мемориал орлят во Львове
- Польша заставит Украину выбирать между Бандерой и Европой
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО13:52
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский13:32
- Ночью в морги Донецка поступило 3 "200-х", двое из них россияне: стало известно о новых потерях “ихтамнетов” на Донбассе12:50
- В "ДНР" на горловской шахте Ленина завалили копер и начали резать на металлолом12:11
- Главарь террористов "ЛНР" Плотницкий устроил массовую зачистку "идейных новороссов", которые приехали из РФ на Донбасс за "ру**ким миром": бывший пленный боевиков Руденко рассказал сенсационные подробности11:52
- Незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" испепеляют Новотошкосвское - по поселку выпущено 6 снарядов из 120-мм минометов11:32
- ОБСЕ требует от ВСУ разминировать мост в Счастье11:09
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
- Хакеры атаковали cайт "Укрпочты"14:50
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Отель Трампа украсили изображением "братана-Путина" (ВИДЕО)14:20
- Пентагон использует Украину для политических игр с Россией - эксперт14:12
- Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО13:52
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский13:32
- Стало известно, какие страны приняли больше всего беженцев с Донбасса13:10
- Ночью в морги Донецка поступило 3 "200-х", двое из них россияне: стало известно о новых потерях “ихтамнетов” на Донбассе12:50
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».12:31
- Назван лучший напиток для омоложения организма07:48
- Щоденні звички, які провокують передчасне старіння22:15
- Какой косметикой нельзя делиться20:16
- Три "корисні" рослинні олії, які негативно впливають на організм19:20
- Чотири натуральних продукти, які відбілять ваші зуби15:55
- КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОПАСНЫХ МАГНИТНЫХ БУРЬ13:55
- Украинцев косит инфекция: как защитить себя и близких12:47
- Як позбутися акне і прищів за допомогою банана12:15
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках08:55
- Захарченко сделал странное заявление
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Банкиры объяснили причину обвала доллара
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием
- Открыта большая охота на боевиков: украинцам дали рекомендации
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках
- Украинский диссидент объяснил, как остановить войну на Донбассе
- Барабанщицы-полицейские из Мариуполя поразили своим выступлением всю страну
- В Донецке и Луганске выступил запрещенный в Украине певец