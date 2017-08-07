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Синоптик рассказала, в каких регионах Украины ожидается похолодание

07.08.2017 09:12
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Синоптик рассказала, в каких регионах Украины ожидается похолодание

Сегодня, 7 августа, в некоторые регионы Украины придет долгожданная прохлада, однако во многих областях по-прежнему будет сохраняться очень жаркая погода. 

Как информирует replyua.net, об этом Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, снижение температуры сегодня будет наблюдаться преимущественно на севере и западе страны. «На западе ожидается + 18 + 24 градуса, на севере + 22 + 28 градусов. В центральных областях + 26 + 32, в Днепропетровской до + 32 + 35 градусов», - пишет синоптик. Диденко отметила, что и в восточных, и в южных областях в понедельник воздух будет прогреваться до 38 градусов, а во многих регионах начнутся и ливни – сегодня они пройдут на севере и западе, также локальные дожди ожидаются в Одесской, Черкасской, Кировоградской областях.

По словам Диденко, несмотря на возможный сильный ливень в Одесской области, столбик термометра немного понизится только на несколько часов, а потом жара вернется. Синоптик подчеркнула, что во все регионы жара вернется после 10 августа. 



Теги: Донбасс, погода, похолодание
 
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