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Синоптик: в разных уголках Украины перепад температуры достигнет 20 градусов
Циклон, который пришел в Украину и принес с собой похолодание и дожди, задержится еще на один день, однако не во всех областях похолодает.
Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, сегодня разница в температуре достигнет 20 градусов – жарче всего будет в восточных областях, холоднее всего – на западе Украины. Синоптик отмечает, что во Львове в понедельник столбик термометра опустится до отметки в 16 градусов, а в Карпатах и вовсе будет всего 11 градусов тепла, а вот в Кривом Роге воздух прогреется до 31 градуса. «Дожди сегодня ожидаются в Винницкой области, в северных и западных регионах, а на юге и востоке пока без осадков», - пишет Диденко.
«Жара продлится в понедельник на юге и востоке. На западе +17 - +22, на севере и в центре +20 - +27 градусов. Центр, ближе к югу или востоку - до +30. Ближайшей ночью и завтра утром дожди пройдут в центре, на юге и местами в восточных областях. Днем во вторник будет без осадков везде», - добавила синоптик.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, погода, похолодание, дождь
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