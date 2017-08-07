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Стало известно, на сколько лет хотят посадить Саакашвили

07.08.2017 15:20
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Стало известно, на сколько лет хотят посадить Саакашвили

Стало известно, что угрожает экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили в случае вынесения срока в Грузии

Об этом рассказала прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили.

«В настоящее время Главная прокуратура Грузии ведет в отношении Михеила Саакашвили четыре уголовных дела, по которым завершено следствие и идет судебное разбирательство. Все эти дела сейчас рассматриваются Тбилисским городским судом», — заявила Натия Сонгулашвили.

Так, прокурор утверждает, что экс-президент Грузии якобы проходит по делам об убийстве Сандро Гиргвилиани, по делу о растрате государственных средств из средств фонда Специальной службы госохраны, которые якобы пошли на личные нужды в особо крупных размерах – на сумму 9 миллионов грузинских лари; по делу о жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили и по делу о захвате и отъеме телекомпании «Имеди», которая якобы критиковала режим Саакашвили.

«В связи с тем, что в 2012 году изменилось руководство Грузии,  парламент внес изменения в законодательство, по которым, несмотря на количество обвинений, самая тяжкая статья поглощает остальные. Таким образом, Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы, если суд вынесет обвинительный приговор», — пояснили в прокуратуре Грузии.

Напомним, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что не будет пытаться нелегально вернуться в Украину.

Как писала Politeka, Литва призвала Украину дать Саакашвили возможность защититься в суде.

Отметим,  26 июля, депутат ВР от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук заявил, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Obozrevatel



Теги: политика, Донбасс, Одесса, Грузия, тюрьма, Саакашвили
 
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