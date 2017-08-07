Украина завязала с ядерным бизнесом с РФ и Казахстаном

07.08.2017 17:15

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по приватизации принадлежащих ему 33,3% акций ЧАО Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива (СП УкрТВС, Киев), передает Корреспондент.

Соответствующее объявление опубликовано в газете Ведомости приватизации, передает Интерфакс-Украина.

Стартовая цена пакета акций – 921 тысяч гривен. Аукцион будет проведен 30 августа, заявки на участие в нем принимаются до 22 августа.

УкрТВС было создано в конце 2001 года с целью развития кооперационных связей между предприятиями атомно-промышленных комплексов Украины, Казахстана и РФ. Его акционерами в равных долях являются Фонд госимущества Украины, Казатомпром и ТВЭЛ.

В 2016 году УкрТВС реализовало продукцию стоимостью 102,687 млн гривен, получив убыток на уровне 0,1 млн гривен. Штат предприятия насчитывает всего 7 сотрудников, балансовая стоимость основных фондов – 56 тыс. грн. Дебиторская задолженность УкрТВС составляет 27,12 млн грн., а кредиторская – 124,64 млн грн.

Как сообщалось ранее, Госинспекция ядерного регулирования Украины подписала договор с Комиссией ядерного регулирования США о восстановлении соглашения о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.

Напомним, Украина постепенно отказывается от российского ядерного топлива. В ближайшее время доля американской Westinghouse в Украине будет увеличена до 55%. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время недавней поездки в США.

В России очень переживают из-за использования топлива Westinghouse на украинских АЭС.

Источник: http://from-ua.com