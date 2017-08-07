Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинский диссидент объяснил, как остановить войну на Донбассе

07.08.2017 22:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский диссидент объяснил, как остановить войну на Донбассе

Надо принимать меры на международной арене, создавать антиимперский, антитеррористический блок

Таким мнением поделился украинский националист и политический деятель, советский диссидент, Герой Украины Степан Хмара.

Так, Хмара выделил способы прекращения войны на востоке: дипломатические, юридические, политические, экономические, военные. Юридически Россия не признана агрессором.

«И я не могу согласиться, когда журналисты называют их боевиками, сепаратистами. Нет никаких боевиков, сепаратистов. Есть российские военные подразделения или просто военные, и украинские коллаборационисты. Те, кто вместе с ними проводит боевые действия на Донбассе. Это же надо оформлять юридически, но никто так не делает», — заявил политик.

Также диссидент уверен, что следующий шаг — дипломатический. Если признать Россию агрессором, а оно так и есть, обязательно надо разрывать дипломатические отношения, и все другие отношения. Не было в мире случая, чтобы страна-жертва агрессии осуществляла дипломатические отношения с государством-агрессором.

«Но Порошенко категорически не хочет этого, и не делает. Это называется преступная бездеятельность, за которую рано или поздно придется отвечать. Думаю не только политически, но и юридически», — сетует Степан Хмара.

Как итог, Хмара уверен, что надо принимать меры на международной арене, создавать антиимперский, антитеррористический блок.

«Но для этого надо выполнить домашнее задание: признать, что Россия агрессор, что идет война, фактически поддерживаемая Россией на Донбассе. Выполнить домашнее задание. Тогда, если признать, что Украина является жертва российской агрессии, есть основания обратиться с просьбой к странам-участникам Будапештского Меморандума выполнить свои гарантии, которые они давали, подписывая этот документ в 1994 году», — подытожил политик.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, война, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх