В Украине может резко закончиться сладкая жизнь

07.08.2017 18:30

У сахарозаводчиков проблемы. Согласно оперативной информации НАСУ «Укрцукор», сахарная свекла в этом году отстает в развитии. На конец июля ее средний вес почти на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом, правда, по словам аналитика сырьевых рынков и сельского хозяйства НАСУ «Укрцукор» Василия Долинского, средняя сахаристость корнеплодов аналогична прошлогодней — 13,3%, пишет UBR.

Сумеет ли сахарная свекла догнать в развитии хотя бы прошлогодние показатели, будет зависеть от погоды в августе. Эксперты напоминают, что главной причиной недобора урожая сахарной свеклы в прошлом году стала засуха в период с конца июля до середины августа. Аналитики «Укрцукор» считают, что при регулярных осадках в течение августа – середине сентября ситуация на полях может быть не хуже, чем в прошлом году.

Несмотря на установившуюся в начале августа жару, пока в ассоциации не меняют своих прогнозов относительно производства сахара в этом году. Как ранее сообщала руководитель аналитического отдела НАСУ «Укрцукор» Руслана Бутило, в новом сезоне сахароварения будет произведено около 2 млн тонн сахара, чего вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Оценивается примерно в 1,5 млн тонн.

Однако 500 тыс. тонн переходных остатков уже не кажутся такими большими, если учесть, что в 2016/2017 маркетинговом году (сентябрь-август) уже вывезено почти 739 тыс. тонн сладкого продукта.

Несладкие перспективы

По данным Русланы Бутило, в этом году аграрии засеяли 310 тыс. га сахарной свеклы вместо запланированных 350 тыс. га. Но в любом случае, это больше на 10%, чем год назад (282 тыс. га, данные Минагропрода). Кроме того, в этом году плотность посевов на каждом гектаре выше (в среднем на 4%). Что дает надежду на неплохой урожай.

Впрочем, по данным директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академика НААН Юрия Лупенко, в этом году сахарной свеклы соберут на 6% меньше, так как ее урожайность упадет на 10%.

В нынешнем году планируется запустить дополнительно четыре сахарных завода. Таким образом их общее количество достигнет 46. Впрочем, если свеклы окажется меньше, чем в 2016-м, между заводами может усилиться конкуренция за сырье. Рост закупочных цен отразится на стоимости конечного продукта.

Не стоит забывать и еще об одном мощнейшем факторе ценообразования — увеличении объемов экспорта.

«В прошлые годы Украина имела тарифную квоту на завоз сахара в размере 350 тыс. тонн. Мы почти не экспортировали сахар, поскольку свекловичный сахар дороже тростникового», — рассказал UBR.ua исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин.

По его словам, еще пять лет назад внутреннее потребление сахара в Украине составляло около 1,8 млн тонн. Теперь Минагропрод оценивает этот показатель в 1,5 млн т. Но если в 2015/2016 МГ Украина экспортировала всего 113 тыс. тонн (+3%), то только за 10 месяцев этого маркетингового года экспорт превысил показатели всего 2016-го в семь раз.

Получается, что сокращения внутреннего потребления на 300 тыс. тонн (с 1,8 до 1,5 млн тонн) за счет миграции населения и его естественной убыли может оказаться недостаточно, чтобы сохранить прежний баланс. Прежде в переходных остатках всегда оставалось 250-400 тыс. тонн сахара при ежегодном производстве сахара на уровне 1,7-2,0 млн тонн.

«Население вряд ли стало значительно меньше есть сахара — примерно 34 кг в год», рассказал Олег Пендзин

Баланс спроса и предложения сахара по состоянию на 1 июля 2017 года, составленный «Экономическим дискуссионным клубом», показывает, что пока есть 321 тыс. тонн переходных остатков. Но к концу сезона может остаться всего 53 тыс. тонн.

Цены могут рвануть

Традиционно лето — период домашней консервации и варки варенья. Учитывая, как много Украина экспортировала сахара, цены на этот продукт в период максимального спроса должны были бы расти, пусть и не слишком сильно.

Тем не менее, стоимость сахара на внутреннем рынке сохраняет стабильность. Килограмм песка сейчас в розницу стоит 17-22 грн. Согласно данным Госстата, с начала года (к 1 июля 2017 года) сладость подорожала на 9,1%, а по отношению к июню 2016-го — на 14,4%. При этом цены производителей сахара выросли соответственно на 10,3% и 20,4%.

«Раз цена не идет вверх во время повышенного спроса, ресурса на рынке хватает даже при таком значительном экспорте», — заметил Олег Пендзин

Правда, возникает вопрос, откуда на рынке столько продукта. Вполне вероятно, что официальная статистика знает далеко не все о запасах сахара в стране. Хотя рост экспорта в любом случае будет давить на общую рыночную ситуацию, и даже учитывая, что дефицита не будет, можно ожидать повышения цен в будущем.

Сейчас экспорт белой сладости значительно замедлился из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры. Мировые цены начали снижаться с февраля. И к июню достигли минимальных отметок. Так, среднее значение индекса FAO на сахар в июне составило 197,3 пункта. Это на 13,4% меньше, чем в мае и стало самым низким показателем за последние 16 месяцев.

Но уже в июле цены начали расти. По данным агентства «Инфоиндустрия», еще в начале месяца оптово-отпускная цена товара находилась в диапазоне 14,75-15,15 тыс. грн/т (в зависимости от качества и сроков оплаты). Зато во второй половине месяца расценки поднялись до 14,9-15,35 тыс. грн за тонну.

Главные причины роста — низкие запасы продукта в стране, а также ранний активный экспорт и повышение цен на мировом рынке.

31 июля 2017 фьючерсы на сахар выросли до своего самого высокого уровня за последние два месяца. Причиной послужило сокращение объемов переработки сахарного тростника производителями Бразилии. Цена на сахар-сырец для поставки в октябре увеличилась на 3,8% — до $328,4/т — это самый высокий уровень с 30 мая.

По информации исследовательской компании Sucden Financial Research, бразильские фермеры могут увеличить производство этанола, а не сахара. Чему будет способствовать снижение налога на этанол и увеличение доли (больше чем ожидалось) тростника, идущего на производство этанола. Напомним, Бразилия является крупнейшим в мире производителем сахара, а производители тростника могут перерабатывать его как на сахар, так и на этанол

В то же время в Минагропроде считают, что в Украине нет предпосылок для роста цены на сахар. Как недавно сообщил СМИ и. о. министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, погодные условия не отразились на состоянии посевов сахарной свеклы. А потому производство сахара будет на уровне прошлого года, а цены — сохранят свою стабильность.

Источник: http://from-ua.com