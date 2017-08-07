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В «Укрзализныце» придумали новую схему заработка на курильщиках

07.08.2017 07:48
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В «Укрзализныце» придумали новую схему заработка на курильщиках

Пользователь сети рассказал, как в «Укразализныце» получают дополнительную прибыль.

Об этом в Facebook написал харьковчанин Андрей Куликов.

Он сообщил, что за разрешение покурить в тамбуре проводники просят купить газету.

«В поездах формирования приднепровского филиала есть замечательная услуга: хочешь покурить в тамбуре — купи у проводника газету за 6 гривен. Согласитесь, услуга отличная, и пассажир доволен и железная дорога зарабатывает. Издатель тоже в плюсе, такую пургу вряд ли кто-то купит просто так»,- поделился Куликов.

Он шутливо отметил, что такая инновация часть реформы от главы «Укрзализныци» Войцеха Балчуна.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, газета, сигареты, Укрзализниця
 
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