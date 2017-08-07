- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Пентагон использует Украину для политических игр с Россией - эксперт14:12
- Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО13:52
- Стало известно, какие страны приняли больше всего беженцев с Донбасса13:10
- "Вся эта история изначально была начата для того чтобы легализовать захват Крыма", - Пономарев рассказал, в какую ловушку Кремль себя загнал войной на Донбассе09:12
- Украинский диссидент объяснил, как остановить войну на Донбассе22:00
- Банкиры объяснили причину обвала доллара21:48
- Открыта большая охота на боевиков: украинцам дали рекомендации21:00
- Саакашвілі заявив, що Польща та США не мають питань до його українського паспорта20:48
- Россия поставит в Крыму телевышку для глушения сигнала из Украины20:32
Вода по счетчику: как сэкономить сотни гривен
В связи с тем, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О коммерческом учете коммунальных услуг", вскоре украинцы должны будут платить за воду, исходя из показаний приборов учета, установленных на домах и в их квартирах.
Однако, следуя пяти простым советам, потребители могут сэкономить сотни гривен, сообщает Сегодня.
Согласно новым правилам, украинцы будут платить не только по показателям квартирного счетчика, но и оплачивать часть потерь внутри дома. В некоторых домах таких потерь вовсе нет, в то время как в других многоэтажках "теряются" десятки кубометров, и всем жителям таких домов придется за это платить. Потери могут быть связаны с порывом труб или незаконными подключениями к системе. Кроме того, чувствительность некоторых квартирных счетчиков не учитывает небольшие протечки смесителей.
После вступления в силу закона, подписанного президентом, каждая квартира, как и раньше, за воду будет платить по индивидуальному прибору учета. Но счетчики будут стоять и на каждом доме, и если окажется, что сумма всех показаний в квартирах меньше, чем показания домового счетчика, разницу придется компенсировать.
Однако потребители могут сэкономить на воде, если, к примеру, будут включать ее только тогда, когда пользуются ею.
Еще один способ тратить меньше воды — установить водосберегающие насадки-аэраторы на смесители. Обычный кран может пропускать до 16 л воды в минуту, а кран с аэратором — 3-4 л в минуту. С таким аэратором можно мыть посуду, умываться и даже принимать душ.
Следующий шаг — модернизировать сливной бачок. Следует поменять сливной бачок в туалете на тот, который использует меньше воды. Для этого можно приобрести специальный бачок с энергосберегающей системой, которая контролирует подачу воды, или же просто установить в него наполненную водой пластиковую бутылку — это поможет уменьшить объем воды в бачке. Правда, сэкономить благодаря такому решению удастся немного.
Еще один способ уменьшить расход воды, а, следовательно, и платежки, — новая бытовая техника с высоким классом энергоэффективности. Стиральная машина с классом энергопотребления А+ и выше поможет сэкономить за месяц десятки литров воды. Также стиральную машину стоит заполнять полностью, но не перегружать, так как это увеличивает потребление электричества.
Кроме того, эксперты советуют тем, кто хочет экономить, принимать душ, а не ванну. Принимая душ в течение пяти минут, расходуется максимум 100 л воды, а для наполнения ванны необходимо более 200 литров.
По действующим тарифам, принять ванну в Украине можно в среднем за 25 грн (в зависимости от объема ванны и конкретного тарифа поставщика), а душ — всего за 4 гривни. Утренняя гигиена может обойтись в 2 гривни. Однако следует помнить, что тарифы на воду во всех городах разные. Ее стоимость зависит от инфраструктуры и экономики предприятия.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, вода, экономия, счетчик
- В России уже стали экономить на выпускных
- В Макеевке начинается обезвоживание
- Украина готова отключить оккупированному Донбассу еще и воду: у Гройсмана выдвинули жесткий ультиматум в адрес "Л/ДНР"
- "Академик Шокальский" освободился из ледникового заточения (ВИДЕО)
- "Пропитана энергией самого влиятельного человека в мире"- в России продают воду "многоходовок", заряженую Путиным
- Заставьте коммуналку работать на вас!
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО13:52
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский13:32
- Ночью в морги Донецка поступило 3 "200-х", двое из них россияне: стало известно о новых потерях “ихтамнетов” на Донбассе12:50
- В "ДНР" на горловской шахте Ленина завалили копер и начали резать на металлолом12:11
- Главарь террористов "ЛНР" Плотницкий устроил массовую зачистку "идейных новороссов", которые приехали из РФ на Донбасс за "ру**ким миром": бывший пленный боевиков Руденко рассказал сенсационные подробности11:52
- Незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" испепеляют Новотошкосвское - по поселку выпущено 6 снарядов из 120-мм минометов11:32
- ОБСЕ требует от ВСУ разминировать мост в Счастье11:09
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
- Хакеры атаковали cайт "Укрпочты"14:50
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Отель Трампа украсили изображением "братана-Путина" (ВИДЕО)14:20
- Пентагон использует Украину для политических игр с Россией - эксперт14:12
- Не нажился: в Мариуполе СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, который продал боевикам "ДНР" доступ к базам ГАИ. ВИДЕО13:52
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский13:32
- Стало известно, какие страны приняли больше всего беженцев с Донбасса13:10
- Ночью в морги Донецка поступило 3 "200-х", двое из них россияне: стало известно о новых потерях “ихтамнетов” на Донбассе12:50
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».12:31
- Назван лучший напиток для омоложения организма07:48
- Щоденні звички, які провокують передчасне старіння22:15
- Какой косметикой нельзя делиться20:16
- Три "корисні" рослинні олії, які негативно впливають на організм19:20
- Чотири натуральних продукти, які відбілять ваші зуби15:55
- КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОПАСНЫХ МАГНИТНЫХ БУРЬ13:55
- Украинцев косит инфекция: как защитить себя и близких12:47
- Як позбутися акне і прищів за допомогою банана12:15
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках08:55
- Захарченко сделал странное заявление
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Банкиры объяснили причину обвала доллара
- В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием
- Открыта большая охота на боевиков: украинцам дали рекомендации
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках
- Украинский диссидент объяснил, как остановить войну на Донбассе
- Барабанщицы-полицейские из Мариуполя поразили своим выступлением всю страну
- В Донецке и Луганске выступил запрещенный в Украине певец