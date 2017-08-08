Пентагон использует Украину для политических игр с Россией - эксперт

08.08.2017 14:12

Заявления о предоставлении Украине противотанковых ракетных комплексов Javelinn - это элемент политической игры США с Россией. Такое мнение в комментарии ГолосUA высказал политолог Владимир Воля, передал корреспондент ГолосUA.

По его словам, возможное предоставление нашей стране летального оружия, в том числе и Javelinn, обсуждалось еще при президентстве Барака Обамы.

В. Воля добавил, что нынешняя активизация обсуждения темы предоставления Украине летального оружия связана с продолжающимся поиском решений конфликта на Донбассе администрацией Дональда Трампа.

«И в этой связи, возможно, проходят обсуждения в духе, «а что если предоставить Украине эти ракеты?» Данному рассуждению способствует и визит спецпредставителя США Курта Уолкера в Украину», - подчеркнул политолог.

Владимир Воля добавил, что пока в администрации Дональда Трампа рассматриваются все возможные варианты.

«Тема Javelinn - пока не в числе самых актуальных вопросов относительно урегулирования на Донбассе. Но, тем не менее, американская сторона показывает, что такой вариант существует, а это является элементом политической игры администрации Трампа с руководством Российской Федерации. Они демонстрируют все свои сегодняшние возможности»,- резюмировал политолог.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о то, что Пентагонподдерживает предоставление Украине противотанковых ракетныхкомплексов Javelinn на сумму в 50 миллионов долларов. В свою очередь советник Президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон хочет усилить боеспособность украинской армии, однако не уточнил каким образом.