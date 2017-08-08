Великий шахматист вспомнил о сбывшемся ужасном пророчестве для Украины

08.08.2017 18:21

Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров напомнил, что агрессия Кремля против Украины стала логичным продолжением войны, которую развязала Россия в 2008 году в Грузии

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«В своей статье в издании Tne Wall Street Journal, в августе 2008 года, я сделал печальный прогноз: вооруженная интервенция в Грузию — «лишь первый шаг и следующим блюдом меню станут анклавы в Украине» такое развитие событий было для меня очевидно не потому, что я обладаю качествами Нострадамуса, а потому, что прилежно учил уроки истории и географии», — написал Каспаров.

Российский оппозиционер напомнил, что история не раз доказывала, что диктаторы, вставшие на путь внешней агрессии, не останавливаются, и все попытки умиротворения со стороны международного сообщества лишь утверждают в агрессорах ощущение безнаказанности.

«8 августа 2008 года Путин приступил к открытой реализации своей программы по возвращению контроля над постсоветским пространством», — подчеркнул Каспаров.

Также Каспаров упрекнул большую часть российской оппозиции за провал «грузинского экзамена».

«Кто-то открыто поддержал российскую военную агрессию, кто-то трусливо пытался возложить часть вины на грузинское руководство. Выяснилось, что имперские комплексы и отсутствие всякого уважения к нормам международного права, является характеристикой и многих оппонентов путинской власти», — отметил он.

Напомним, как писала ранее Politeka, чеченский лидер 20 лет назад предсказал российскую агрессию. Сын Джохара Дудаева Дэги Дудаев опубликовал ранее неизвестное интервью отца, в котором тот озвучил прогноз по оккупации Крыма Россией.

Источник: Politeka