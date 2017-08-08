"Вся эта история изначально была начата для того чтобы легализовать захват Крыма", - Пономарев рассказал, в какую ловушку Кремль себя загнал войной на Донбассе

08.08.2017 09:12

Владимир Путин развязал кровопролитие на Донбассе, чтобы иметь возможность выторговать мир в обмен на легализацию аннексии Крыма. Эта затея не выгорела. Но Донбасс оставить у Путина без потерь уже не получится, как бы не хотелось. Об этом "Обозревателю" сообщил известный российский оппозиционер Илья Пономарев, передает "Диалог.ua".

Он заверил, что война на Донбассе для Кремля - это рычаг давления на Киев и Запад. По задумке, такой циничный шантаж должен был заставить мировую общественность признать Крым российской территорией. Однако эта затея провалилась. Пономарев отметил, что Путин сам себя загнал в ловушку с Донбассом. Несмотря на болезненные санкции, он не может прекратить войну, так как это принесет ему перед выборами колоссальные репутационные потери.

Оппозиционер также добавил, что именно из-за этого вовлечение США в минский и нормандские процессы не принесет никаких существенных подвижек в разрешении конфликта.