- В Финляндии при загадочных обстоятельствах пропали 37 украинцев, полиция отказывается их искать09:22
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО09:01
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины08:32
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю21:58
- Три известных украинских боксера проведут бои в один вечер21:39
- Янтарное дело: суд арестовал имущество нардепа Полякова21:15
- У Міграційній службі назвали причину затримку з видачею біометричних паспортів20:55
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение20:38
- НАБУ взялось за «Стену» Яценюка: кто воровал деньги19:45
- В КРАМАТОРСКЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ШАНТАЖИРУЮТ ВЛАСТЬ18:40
В Финляндии при загадочных обстоятельствах пропали 37 украинцев, полиция отказывается их искать
Группа из 40 иностранцев бесследно исчезла из отдаленной финской деревни Тууповаара. Большинство из них - 37 человек - являются гражданами Украины. Трое остальных - эстонцы. Об этом сообщает "Диалог.ua", ссылаясь на InfoResist.
Отметим, что иностранцы были трудовыми мигрантами. Они прибыли в Финляндию для работ по сбору ягод. В поселке они появились 30 июля, вызвав переполох. У группы были проблемы с жильем. Наниматели должны были поселить иностранцев, но что-то сорвалось. Мигрантам помогли местные.
Секретарь местного охотничьего клуба Суло Сухонену предоставил им в пользование охотничий домик и матрасы. Кроме того, жители поселка также делились с ними едой. "Мы не могли оставить их на голодную смерть", - отметил Сухонен. 7 августа он решил разобраться с ситуацией и обратился в иммиграционное отделение полиции.
Однако, когда правоохранители приехали, вся группа уже скрылась в неизвестном направлении. О судьбе мигрантов ничего не известно. Полиция отказывается их искать.
Теги: Украина, Донбасс, Финляндия, полиция, трудоустройство, миграция
- Силовики Украины должны быть готовы к возвращению Донбасса, – Аваков
- Съезд Партии регионов: страсти вокруг Добкина и Тигипко
- Нaцпoлиция пpинимaeт нa paбoту в cтpуктуpу oхpaны демобилизованных учacтникoв АТО
- Жебривский: "Донецкая область не является наказанием"
- Депутат Партии регионов не дожил до 2014 года: ему проломили голову
- В Киеве мужчина зашел в детский сад зарядить телефон и ограбил воспитательницу
- Военным в АТО частично разрешили пользоваться телефонами09:58
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе09:42
- В контактной группе рассказали, сколько боевики получили вооружения из России08:10
- Невосполнимая утрата: украинских воинов в перестрелке с террористами подвело собственное оружие, 2 человека погибли, много раненных07:51
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть07:29
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю21:58
- В КРАМАТОРСКЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ШАНТАЖИРУЮТ ВЛАСТЬ18:40
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Тoyota запатентовала механическую КП для "чайников"10:30
- “Ждите! Скоро тетки и дядьки из РФ с имперскими комплексами будут бить друг другу морду за гуманитарку США“ – российский режиссер Понасенков10:21
- Мадридский "Реал" завоевал Суперкубок УЕФА (ВИДЕО)10:10
- Военным в АТО частично разрешили пользоваться телефонами09:58
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе09:42
- В Финляндии при загадочных обстоятельствах пропали 37 украинцев, полиция отказывается их искать09:22
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО09:01
- Комаровский: Вы убиваете своих детей и своих родителей08:46
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины08:32
- В контактной группе рассказали, сколько боевики получили вооружения из России08:10
- Комаровский: Вы убиваете своих детей и своих родителей08:46
- Три причини відмовитись від чаю з цукром22:55
- Чем на самом деле вреден глютен22:16
- Что отдаем, то и получаем. О законе отражения19:25
- Які проблеми з обличчям викликає ваш телефон19:00
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».12:31
- Назван лучший напиток для омоложения организма07:48
- Щоденні звички, які провокують передчасне старіння22:15
- Какой косметикой нельзя делиться20:16
- Три "корисні" рослинні олії, які негативно впливають на організм19:20
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- Банкиры объяснили причину обвала доллара
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть
- Главарь террористов "ЛНР" Плотницкий устроил массовую зачистку "идейных новороссов", которые приехали из РФ на Донбасс за "ру**ким миром": бывший пленный боевиков Руденко рассказал сенсационные подробности
- Синоптик рассказала, в каких регионах Украины ожидается похолодание
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю
- В "ДНР" на горловской шахте Ленина завалили копер и начали резать на металлолом