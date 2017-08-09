Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины

09.08.2017 08:32

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у главы МИД Украины Павла Климкина есть российское гражданство. Об этом он пишет на собственной странице в соцсети, сообщает dialog.ua.

Саакашвили устроил неожиданный выпад в адрес Климкина, заявив, что тот родился в России, а также сообщив про его российское гражданство.

При этом сам Саакашвили намекнул, что его гнев связан с тем, что когда он отправляются в какую-либо страну, Климкин звонит туда по дипломатической линии с претензиями.

Также Саакашвили обратился к Порошенко с предложением лишить Климкина гражданства.