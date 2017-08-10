Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)

10.08.2017 20:30

Як неодноразово інформувало видання replyua.net, російська пропаганда, особливо у питаннях, які стосуються України, скеровується з одного центру, який, ймовірно, надає вказівки – кому і що говорити. Журналіст Денис Казанський помітив, що у глашатаїв Кремля з’явилась нова «методичка», - про це він розповів на власній сторінці в соціальній мережі.



Так, нова теза російської пропаганди полягає в тому, що Україна, мовляв, перетворюється на бананову республіку. Навіть розмір населення держави у майбутньому спрогнозували – 10 мільйонів осіб. Саме ідея не нова, але цифра у 10 мільйонів раніше не озвучувалась. За останній місяць її встигли назвати народний депутат Михайло Добкін, луганський сепаратист Недовес та колишній член фракції «Батьківщина» Андрій Павловський.



Звісно, російські ЗМІ відразу ж взяли цю цифру на озброєння. Цікаво, що жоден із тих, хто озвучив цифру в 10 мільйонів, навіть для проформи не посилається ні на які дослідження чи статистику, ніхто не намагається обґрунтувати такі заяви. Чому саме 10? Чому не 25? Не 15? Не 1 мільйон 170 тисяч? Просто сказали назвати таку цифру – от всі і повторюють одну й ту ж маячню, ніби зчитуючи її в одного суфлера. Будемо слідкувати, хто ще озвучить нову «методичку», - зауважує Казанський.

Источник: http://replyua.net