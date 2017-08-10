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Мелочи, которые разрушат даже идеальные отношения
Отношения между двумя любящими и любимыми людьми требуют неустанной работы.
Статистика показывает, что каждый второй брак заканчивается разводом. Исследования не всегда упоминают, какие причины стоят за этим явлением.
Вот почему нам нужно избегать некоторых распространенных ошибок, которые негативно влияют на стабильность наших отношений.
Вот 7 главных ошибок, которые совершают почти все влюбленные:
1. Воспринимать любимого как что-то само собой разумеющееся
Одна из главных ошибок поведения в паре заключается в том, что мы забываем напоминать нашему партнеру, как он важен для нас.
Мы должны дать себе время и понять, чего мы заслуживаем на самом деле. Самый простой способ вернуться к деталям — это спросить себя, какой бы стала твоя жизнь без этого человека рядом с тобой.
Не позволяй вашим отношениям разрушиться из-за отсутствия внимания.
2. Лгать
Отношения в паре должны быть основаны на доверии. Говорят, что существует ложь во благо, но для отношений в паре больше подойдет твердая уверенность друг в друге.
Подумай, что правда рано или поздно всплывает на свет. Маленькая ложь очень сильно вредит отношениям, это одна из самых тяжелых ошибок пары.
Твой партнер может подумать, что если ты обманула его насчет какой-то мелочи, почему бы тебе потом не соврать о чем-то большем?
Скрывать что-то от своего партнера — это то же самое.
Совершенно нормально, что когда ты споришь с любимым, ты потом не хочешь с ним разговаривать. Но после того как гордость отступит, должно произойти что-то хорошее.
Постарайся не говорить ничего плохого, о чем впоследствии ты будешь сожалеть.
Если же молчание будет длиться слишком долго, ты можешь навредить своим отношениям, потому что твоему партнеру будет казаться, что он для тебя совсем не важен.
3. Терять уважение
Ты можешь выразить вещи, которые тебя беспокоят или раздражают, не проявляя неуважения к своей половинке. Старайся не использовать резких слов и говорить в те моменты, когда вы оба спокойны и ситуация не приводит к разным недоразумениям.
Помни, что даже если ты попросила прощения после ссоры, ущерб уже нанесен. Накапливающееся неуважение может разрушить любовь.
Если ты принимаешь сложные решения, не учитывая мнение другого человека, может стать еще хуже. Это одна из самых распространенных ошибок пары, но если ты будешь уделять партнеру хотя бы немного внимания, ты сможешь этого избежать.
Помни, что нужно обязательно учитывать мнение своего партнера, который будет счастлив, что он тоже является неотъемлемой частью всего, что происходит в твоей жизни.
4. Делать предположения
Эффективная коммуникация очень важна. Тебе нужно уметь выражать свои чувства, эмоции, желания и мысли достаточно ясно.
Как твой партнер уделяет тебе внимание и понимает тебя, так и ты должна прилагать усилия к тому, чтобы понимать его и не делать предположений, не спросив его прямо.
Если ты не можешь доверять собственному партнеру, то кому же тогда ты можешь доверять?
5. Мешать ему заниматься тем, что ему нравится
Как ты себя чувствуешь, когда твой любимый заставляет тебя перестать заниматься вещами, которые тебе нравятся? Пара — это отношения между двумя разными людьми, которые приняли решение соединить свои жизни и быть вместе, несмотря на свои различия.
Даже если вы являетесь парой, каждый сохраняет свою индивидуальность, делая то, что ему нравится. Если ты заставляешь своего партнера бросить заниматься тем, что ему нравится, ты заставляешь его отказаться от частички его личности.
Баланс в отношениях очень важен. Если он потерян, мы просто задушим свои отношения.
6. Беспокоиться только о своем удовольствии
Сексуальность очень важна для наших отношений.
Она помогает нам развивать наши отношения.
Если мы заботимся только о собственном удовольствии и ведем себя эгоистично, мы заставляем партнера чувствовать себя лишь нашей секс-игрушкой.
7. Постоянно сомневаться
Когда ты проводишь время, сомневаясь в своих отношениях, ты ставишь под сомнения связь между вами.
Это может быть связано со страхом, низкой самооценкой, неуверенностью в себе и множеством других вещей. Очень важно постараться решить эту проблему как можно раньше.
Это приводит к тому, что партнер перестает верить в себя и ваши отношения ухудшаются.
Постарайся избегать всех этих ошибок и нормализовать свои отношения с партнером.
Очень важно не терять надежду и постараться восстановить гармонию в паре!
Источник: steptohealth.ru
Теги: Донбасс, психология, отношения, советы
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