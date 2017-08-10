Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание

10.08.2017 21:23

Жара в Украине отступит только на праздник Маковея или "Медового спаса" – уже в воскресенье в Украину придут дожди и похолодание. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, жара продержится до выходных.

"В Украине завтра +30+35 градусов, в южной части, на востоке и в Днепропетровской области до +32+37 градусов. В Крыму и Приазовье удержатся порывы восточного ветра до 15-20 м/сек. В Киеве завтра солнце и жара, +30+32 градуса", — отметила синоптик.

Источник: http://www.segodnya.ua