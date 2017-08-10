Сытник прояснил ситуацию с обыском у топ-судьи

10.08.2017 22:36

Следственные действия в кабинете судьи проводились в рамках уголовного производства о незаконном обогащении

Обыск в кабинете судьи Высшего административного суда Украины Олега Голяшкина проводился сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по санкции суда. Об этом заявил руководитель НАБУ Артем Сытник, передает GordonUa.com.

По словам Сытника, детективы собрали достаточно доказательств. "Обыск у судьи Голяшкина проводили с санкции суда", – заявил Сытник.

По его словам, "детективы там собрали достаточное количество доказательств".

"Сейчас с прокурорами будут решать, что с этим делом делать дальше", – добавил Сытник.

В то же время он отказался комментировать, что именно нашли во время обыска в кабинете Голяшкина.

Сытник подчеркнул, что следственные действия в кабинете судьи проводились в рамках уголовного производства о незаконном обогащении.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2017 года украинские суды приговорили к лишению свободы за коррупционные преступления 121 человека, 33 – к ограничению свободы и 265 присудили штраф.

Источник: http://www.segodnya.ua