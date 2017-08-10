- Нацполіція по-новому шукатиме зниклих дітей10:51
- ГЛАВА "УКРАВТОДОРУ" НАЗВАВ СВОЮ ЗАРПЛАТУ, КОМЕНТУЮЧИ НАДБАВКУ У 900% 10:34
- Министр соцполитики заявил, что украинцы много едят09:11
- У страха глаза велики: террористам на Донбассе мерещится ударный беспилотник США, — Злой одессит 07:29
- Бійця, з тіла якого вилучили нерозірвану гранату, доправили до госпіталю в Одесі 22:13
- Посол закликав лідера німецьких лібералів відмовитись від заяв щодо Криму21:48
- Гонтарева после отпуска не планирует возвращаться к работе в НБУ21:24
- Кабмин передаст 33 госшахты новосозданной компании 21:00
- ЗСУ про ініціативу Путіна про ППО РФ і Білорусі: повітряні сили готові до будь-яких провокацій20:46
- Устенко: Чтобы выполнить бюджет, курс гривны придется снизить20:21
Сытник прояснил ситуацию с обыском у топ-судьи
Следственные действия в кабинете судьи проводились в рамках уголовного производства о незаконном обогащении
Обыск в кабинете судьи Высшего административного суда Украины Олега Голяшкина проводился сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по санкции суда. Об этом заявил руководитель НАБУ Артем Сытник, передает GordonUa.com.
По словам Сытника, детективы собрали достаточно доказательств. "Обыск у судьи Голяшкина проводили с санкции суда", – заявил Сытник.
По его словам, "детективы там собрали достаточное количество доказательств".
"Сейчас с прокурорами будут решать, что с этим делом делать дальше", – добавил Сытник.
В то же время он отказался комментировать, что именно нашли во время обыска в кабинете Голяшкина.
Сытник подчеркнул, что следственные действия в кабинете судьи проводились в рамках уголовного производства о незаконном обогащении.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2017 года украинские суды приговорили к лишению свободы за коррупционные преступления 121 человека, 33 – к ограничению свободы и 265 присудили штраф.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, обыск
- Янукович представил нового министра МВД. Из Донбасса
- Закрытие Ex.ua вызвало революцию в Сети. Правительственные сайты "легли" один за другим
- Трамп не может встретиться с Путиным и решить будущее Украины
- Президент Порошенко лучше прежних, но не такой, как мы хотели
- Новый и.о. президента Украины обратился и к сторонникам Януковича: полный текст
- Все президенты независимой Украины поздравили свой народ с Новым годом (ВИДЕО)
- ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ10:08
- «Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты09:30
- В Попасной закрыли школу: поселили туда военных08:50
- Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года18:03
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції17:26
- Мешканці Донеччини знову стали жертвами телефонних шахраїв16:41
- У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону.11:28
- Почему Захарченко отказался от Малороссии11:05
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие09:14
- Танцюючому мільйонеру заздрив весь світ, а він виявився фінансовим невдахою. Історія Джанлуки Ваккі11:12
- Нацполіція по-новому шукатиме зниклих дітей10:51
- ГЛАВА "УКРАВТОДОРУ" НАЗВАВ СВОЮ ЗАРПЛАТУ, КОМЕНТУЮЧИ НАДБАВКУ У 900% 10:34
- ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ10:08
- Названы китайские национальные принципы сохранения молодости и здоровья09:50
- «Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты09:30
- Министр соцполитики заявил, что украинцы много едят09:11
- В Попасной закрыли школу: поселили туда военных08:50
- Преступник забрался в дом, навел порядок и ушел, ничего не взяв 08:35
- Город в США заплатит $85 тыс мусульманке, с которой сняли хиджаб08:14
- Танцюючому мільйонеру заздрив весь світ, а він виявився фінансовим невдахою. Історія Джанлуки Ваккі11:12
- Названы китайские национальные принципы сохранения молодости и здоровья09:50
- У страха глаза велики: террористам на Донбассе мерещится ударный беспилотник США, — Злой одессит 07:29
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- "Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"
- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины