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Тариф за отопление: что изменится осенью
Несколько недель назад президент Петр Порошенко подписал закон «О коммерческом учете коммунальных услуг«
Поставщики тепла должны во всех многоэтажках установить теплосчетчики, за которые заплатят потребители – стоимость приборов включена в тариф.
При этом если есть квартирный счетчик, платежка будет формироваться по принципу: показания собственного счетчика + часть стоимости отопления общей площади (подъезда). К слову, во многих городах тепловые счетчики уже поставили в большинстве многоэтажек.
Окончательное решение, по какой методике будут рассчитывать суммы в платежках, должны принять профильные министерства.
«В статье 10 Закона говорится о том, что распределение объемов коммунальных услуг между жителями дома с индивидуальными узлами распределенного учета (квартирными счетчиками) будет распределяться по методике, определенной центральным органом власти в сфере ЖКХ», – отмечает директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.
Эксперт в сфере энергоэффективности Андрей Железный отмечает, что чаще всего установка счетчика позволяет платить на 20-25% меньше. Без счетчиков украинцы платят по нормативам, которые бывают выше реального потребления. Но, может произойти и наоборот. Если в доме дырявые окна и неутепленные стены, после установки счетчика суммы в платежках могут вырасти. Эксперт все же уверен, что установка счетчика – правильное решение и первый шаг на пути к экономии.
Стоит отметить, что в меморандуме с МВФ Украина взяла на себя обязательство до конца лета внедрить абонентскую плату на отопление.
«Мы будем применять тарифы на доставку газа и отопления на основе мощности, что позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы», – говорится в меморандуме с МВФ. Введение тарифа «на доставку отопления» фактически означает, что тариф поделят на две составляющих: непосредственная стоимость тепла и абонплата на содержание инфраструктуры. Первую составляющую придется платить только в отопительный сезон, а абонплату – круглый год.
Член Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Руслан Машляковский пояснил: «установление двухставочных тарифов на центральное отопление может быть исключительно инициативой компании-поставщика тепла».
В департаменте теплоснабжения НКРЭКУ отметили, что компания-поставщик должна согласовать решение о введение абонплаты с местной властью, провести обсуждения и только после этого – направить свои расчеты в комиссию. В НКРЭКУ расчеты проверят и примут решение, утверждать тариф, или нет.
Если нововведение все-таки примут, украинцам придется круглый год платить абонплату за тепло (от 20 до 100 гривен зависимо от поставщика), а в отопительный сезон платить еще и за использованные Гкал.
Напомним, опрос в Украине показал, что население стало больше экономить и урезать свои расходы.
Ранее в здание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ворвались разъяренные активисты. «Следует прекратить комиссии», — воскликнул один из активистов, после чего в сторону главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка полетел ботинок.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Сегодня».
Теги: Донбасс, отопление, тариф, осень
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