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В Украине создадут криминальную разведку – глава Нацполиции

10.08.2017 07:38
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В Украине создадут криминальную разведку – глава Нацполиции

Князев отметил, что криминальная разведка будет "достаточно эффективной" и ее создадут в короткие сроки

В ближайшее время в Украине появится новая криминальная разведка. Об этом глава Национальной полиции Сергей Князев заявил в интервью телеканалу "112-Украина".

"Криминальная полиция – это другая история. Тут мы усовершенствуем подход. Мы уходим от института тотальной агентуры и вербовки. Сейчас необходимо подавить криминал, а для этого нужны новые инструменты влияния. Нет необходимости вербовать 10 тыс. агентов, мы пойдем другим путем, хотя и не без вербовки", – сказал Князев.

Глава Нацполиции отметил, что криминальная разведка будет "достаточно эффективной" и ее создадут в короткие сроки.

"Она уже существует, но необходимо перестроиться от старых форм и методов и перейти к новому инструментарию", – добавил он.

Напомним, ранее Сергей Князев заявил, что в структуре Национальной полиции будет создано абсолютно новое подразделение – тактическая полиция. 

 

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, разведка, криминал, Нацполиция
 
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