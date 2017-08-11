Американский дипломат рассказал, почему Украине стоит предоставить оружие

11.08.2017 08:16

Дипломат считает, что предоставление Украине оружия может убедить Кремль выйти из Донбасса.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст в своей статье для Atlantic Council считает, что попытки аргументировать отказ предоставления оружия Украине не выдерживают критики, передает "Голос Америки".

По его словам, заявление Брендана Догерти в статье "Не вооружайте Украину" о том, что "Украина является глубоко разделенной страной", является устаревшим и берет свое начало в отчете ЦРУ 1990-х годов, где говорилось о возможном расколе нашей страны.

Касательно аргумента Догерти о безнадежной коррумпированности Украины, Хербст отмечает, что данное заявление не является полным и вводит в заблуждение.

Среди достижений Украины Хербст отметил очистку банковской системы, реформу закупок, переход к единой рыночной цены на газ, что позволило снизить дефицит бюджета на 80%.

Заявление бывшего директора Национального совета безопасности США Чарльза Купчана о том, что Соединенные Штаты не слишком заинтересованы в Украине, идет вразрез со словами главы Пентагона Джима Мэттиса, который отметил растущую агрессию РФ и ее планы изменить существующий международный порядок. Именно ради достижения этих целей, подчеркивает Хербст, президент России Владимир Путин начал войну с Грузией и Украиной.

Еще одной ошибкой Догерти и Купчана Хербст называет аргумент о том, что население РФ, как и Путин "готовы терять военных в боевых действиях". На самом деле, многочисленные опросы показали, что россияне не хотят, чтобы их солдаты воевали в Украине.

Бывший посол США отмечает, что предоставление оборонительного оружия Украине, особенно противотанковых комплексов Javelin, это будет означать еще большие потери для РФ в случае новой волны масштабной агрессии.

Бершидский говорит, что не нужно отправлять противотанковое оружие Украине, поскольку у Кремля есть 20 000 танков и она всегда пришлет новые.

"Украинцы добились стабилизации линии соприкосновения, но потери происходят ежедневно и со времени Минской договоренности ІІ Москва забрала дополнительно сотни квадратных километров. Предоставление противотанкового оружия поможет защититься от того, чтобы Москва не забирала еще больше", – подчеркивает Хербст.

Последним аргументом противников предоставления оружия Украины является то, что это "посеет раздор между США и основными европейскими союзниками". Однако, считает Хербст, хотя Германия и Франция и выступают против, канцлер ФРГ Ангела Меркельзаявляла, что, если США предоставят Украине оружие, то Берлин продолжит сотрудничество с Вашингтоном над урегулированием ситуации на Донбассе.

"Соединенные Штаты взяли на себя обязательства гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины, когда она отдала ядерное оружие в 1994 году. Предоставления оборонительного оружия Украине будет происходить согласно этого обязательства и увеличит расходы Москвы на войну. Со временем, это может убедить Кремль выйти из Донбасса. Даже если нет, это заставит Москву тратить дополнительные ресурсы в Украине, и они будут два раза думать перед тем, как бросать нам вызов в Балтии, где наши обязательства в рамках НАТО заставят нас действовать решительнее", – подытожил бывший посол США.

Источник: segodnya.ua