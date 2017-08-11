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Бійця, з тіла якого вилучили нерозірвану гранату, доправили до госпіталю в Одесі

11.08.2017 22:13
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Бійця, з тіла якого вилучили нерозірвану гранату, доправили до госпіталю в Одесі

На операцію, яку робили бійцю АТО, хірург одягнув бронежилет і каску, поряд з лікарями перебували сапери.

Серед доставлених до Одеси поранених українських військових - боєць 28-ї механізованої бригади, якому в зоні АТО провели надскладну операцію – вилучили з ноги гранату з гранатомета, що не розірвалася.

6 серпня під час ворожого обстрілу позицій ЗСУ під Новотроїцьким, що на Донеччині, 23-річний Дмитро з Каховки народився вдруге, передає Радіо Свобода. Читайте також Загострення в АТО: поранено чотирьох військових, одного травмовано "Чую, ДШК (кулемет великого калібру – УНІАН.) десь убік від нас. Побіг за броніком. Вдягнув бронік, каску. Удар в ногу і – більше нічого не пам’ятаю.

Це 28-а бригада, я гранатометник. Та ж фігня, яка прилетіла мені в ногу", – розповідає він. Першу допомогу надали побратими. До точки евакуації доправляли під щільним вогнем противника. Вже у Волновасі лікарі на рентген-знімку побачили глибоко у стегні хлопця снаряд, що не розірвався.

На операцію хірург одягнув бронежилет і каску, поряд з лікарями перебували сапери. 30-міліметрову осколкову гранату від АГС-17 вилучили і, крім цього, прооперували перелом із зміщенням уламків. Сьогодні Дмитра перевели з реанімації в травматологію. Лікарі кажуть: стан середньої важкості, стабільний, з позитивною динамікою. Бойового духу хлопець не втрачає, каже: "та нормально, нічого, будемо йти далі".

Источник: unian.ua





Теги: Донбасс, госпиталь, АТО, боец
 
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