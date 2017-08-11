- Нацполіція по-новому шукатиме зниклих дітей10:51
- ГЛАВА "УКРАВТОДОРУ" НАЗВАВ СВОЮ ЗАРПЛАТУ, КОМЕНТУЮЧИ НАДБАВКУ У 900% 10:34
- Министр соцполитики заявил, что украинцы много едят09:11
- У страха глаза велики: террористам на Донбассе мерещится ударный беспилотник США, — Злой одессит 07:29
- Бійця, з тіла якого вилучили нерозірвану гранату, доправили до госпіталю в Одесі 22:13
- Посол закликав лідера німецьких лібералів відмовитись від заяв щодо Криму21:48
- Гонтарева после отпуска не планирует возвращаться к работе в НБУ21:24
- Кабмин передаст 33 госшахты новосозданной компании 21:00
- ЗСУ про ініціативу Путіна про ППО РФ і Білорусі: повітряні сили готові до будь-яких провокацій20:46
- Устенко: Чтобы выполнить бюджет, курс гривны придется снизить20:21
Бійця, з тіла якого вилучили нерозірвану гранату, доправили до госпіталю в Одесі
На операцію, яку робили бійцю АТО, хірург одягнув бронежилет і каску, поряд з лікарями перебували сапери.
Серед доставлених до Одеси поранених українських військових - боєць 28-ї механізованої бригади, якому в зоні АТО провели надскладну операцію – вилучили з ноги гранату з гранатомета, що не розірвалася.
6 серпня під час ворожого обстрілу позицій ЗСУ під Новотроїцьким, що на Донеччині, 23-річний Дмитро з Каховки народився вдруге, передає Радіо Свобода. Читайте також Загострення в АТО: поранено чотирьох військових, одного травмовано "Чую, ДШК (кулемет великого калібру – УНІАН.) десь убік від нас. Побіг за броніком. Вдягнув бронік, каску. Удар в ногу і – більше нічого не пам’ятаю.
Це 28-а бригада, я гранатометник. Та ж фігня, яка прилетіла мені в ногу", – розповідає він. Першу допомогу надали побратими. До точки евакуації доправляли під щільним вогнем противника. Вже у Волновасі лікарі на рентген-знімку побачили глибоко у стегні хлопця снаряд, що не розірвався.
На операцію хірург одягнув бронежилет і каску, поряд з лікарями перебували сапери. 30-міліметрову осколкову гранату від АГС-17 вилучили і, крім цього, прооперували перелом із зміщенням уламків. Сьогодні Дмитра перевели з реанімації в травматологію. Лікарі кажуть: стан середньої важкості, стабільний, з позитивною динамікою. Бойового духу хлопець не втрачає, каже: "та нормально, нічого, будемо йти далі".
Источник: unian.ua
Теги: Донбасс, госпиталь, АТО, боец
- Начались съемки проекта, посвященного военным из зоны АТО и их спасителям
- Минздрав закрыл в зоне АТО мобильный волонтерский госпиталь
- Киевляне поздравили раненых бойцов АТО в военном госпитале. ВИДЕО
- В сети разгорелся скандал из-за жутких условий в госпитале для бойцов АТО: опубликованы фото
- У зоні АТО він розгортається за 24 години (ВИДЕО)
- Из зоны АТО уходят медики-добровольцы
- ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ10:08
- «Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты09:30
- В Попасной закрыли школу: поселили туда военных08:50
- Мариупольскому металлургическому комбинату «Азовсталь» исполнилось 84 года18:03
- Военнослужащим в АТО с сентября повысят зарплаты17:40
- Бойовики "ДНР" заблокували доступ ОСБЄ до Красногорівської газорозподільчої станції17:26
- Мешканці Донеччини знову стали жертвами телефонних шахраїв16:41
- У Маріуполі пожежні врятували дитинку, яка ледь не випала з балкону.11:28
- Почему Захарченко отказался от Малороссии11:05
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие09:14
- Танцюючому мільйонеру заздрив весь світ, а він виявився фінансовим невдахою. Історія Джанлуки Ваккі11:12
- Нацполіція по-новому шукатиме зниклих дітей10:51
- ГЛАВА "УКРАВТОДОРУ" НАЗВАВ СВОЮ ЗАРПЛАТУ, КОМЕНТУЮЧИ НАДБАВКУ У 900% 10:34
- ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ10:08
- Названы китайские национальные принципы сохранения молодости и здоровья09:50
- «Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты09:30
- Министр соцполитики заявил, что украинцы много едят09:11
- В Попасной закрыли школу: поселили туда военных08:50
- Преступник забрался в дом, навел порядок и ушел, ничего не взяв 08:35
- Город в США заплатит $85 тыс мусульманке, с которой сняли хиджаб08:14
- Танцюючому мільйонеру заздрив весь світ, а він виявився фінансовим невдахою. Історія Джанлуки Ваккі11:12
- Названы китайские национальные принципы сохранения молодости и здоровья09:50
- У страха глаза велики: террористам на Донбассе мерещится ударный беспилотник США, — Злой одессит 07:29
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- "Готовится обострение?" Россию поймали на переброске танков, бронетехники и "Градов" на Донбасс: Марчук показал, сколько именно оружия получили боевики "Л/ДНР"
- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины