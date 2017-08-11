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Кабмин передаст 33 госшахты новосозданной компании

11.08.2017 21:00
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Кабмин передаст 33 госшахты новосозданной компании

По словам Владимира Кистиона, шахты передадут "Национальной угольной компании" Кабинет министров Украины намерен передать 33 государственные угольные шахты новосозданной "Национальной угольной компании". Об этом передает "Урядовый портал". "Ежегодно мы можем добывать на 2 млн тонн угля больше, чем сейчас.

У правительства свое видение реформирования угольной промышленности, которое концептуально поддерживается профсоюзами горняков и шахтеров", - сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион. Вице-премьер отметил, что по предварительным оценкам, образование такой компании даст экономию расходов на содержание убыточных шахт на сумму 1,5 млрд гривен в год.

"Эти средства можно будет направить на модернизацию угольных предприятий", - добавил Кистион. Напомним, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, запасы угля антрацитовых марок на складах теплогенерирующих предприятий, по состоянию на 2 августа, составляют 724 тыс. тонн, что на 27% меньше запланированных на этот период объемов.

Источник: rbc.ua



Теги: Донбасс, компания, шахта, уголь
 
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